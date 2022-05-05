中原電器陳列品減價｜消費券想用來買Samsung Galaxy手機、iPad Air？｜中原電器佐敦店特價優惠，iPad Air 3千有找、Galaxy S21系列電話、Galaxy Tab 平板電腦低至半價，全部貨品減至原價近一半水平。



中原電器10 大陳列品優惠、Samsung 旗艦手機減近＄5000／iPad Air 3千唔使！

中原電器很少會搞大型開倉，反而各分店會定時出清一批特價貨及陳列品。中原電器今日就宣布會於其佐敦分店再推出陳列品優惠，減價貨品包括智能手機、耳機、以及一些 iPad 用的周邊產品，與推出時的原價相比最高減近＄5000。另還有Apple配件如Smart Keyboard、Apple Watch錶帶，以及知名耳機產品，詳情請向店方查詢。

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留意今次中原電器的陳列品優惠只有佐敦門市（地址：佐敦南京街22號益美大廈地下店）提供，貨品售完即止；另外，全數產品為陳列品不設退換，並需全數付款、不設分期。

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日期：即日起至售完即止

地址：九龍佐敦南京街22號益美大廈地下店

營業時間：星期一至六 11:00 - 19:30 (星期日及公眾假期休息)

*產品為陳列品，購買時請檢查清楚，不設退換，需全數付款，不設分期。

