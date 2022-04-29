SPY x FAMILY 間諜家家酒｜Netflix每週更新集數的人氣動畫新霸權，為紀念Anime版Twitter 戶口達40萬follower，在官網上免費送出頭3集共18個人物角色表情icon圖像，當中最吸引當然是動漫迷新寵：可愛妹妹阿妮亞的表情包icon啦！



間諜家家酒官網新料多

接下來SPY-FAMILY.NET將每週加推新一集的6個icon，未來每週新一話上架後，都會繼續追加。此作品的官網內容當然豐富，不時上去看一看，都有新元素可以收看。比如為阿妮亞配音，扮QQ妹聲大受注目的聲優：種崎敦美，就選出了自己最喜歡的首3集名場面。

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18款SPY-FAMILY角色頭像ICON（ICON數量不斷追加，暫更新至4月29日）

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阿妮亞多變表情深受讀者喜愛，成為遠藤達哉在JUMP+上連載的漫畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》一項成功元素；官網在2020年更舉行了「安妮亞最佳表情」選舉，精選了100張圖片的「搞怪表情包」供網民投選。

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