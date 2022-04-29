Switch Sports 推出在即，你準備拿出主機開始玩未？，Switch 在疫情早期曾經大hit，不少人都買了回家《動森》，但經過2年後，你的Switch主機有多久沒拿出來玩一玩？任天堂近日在官方維修、支援twitter上警告用家，原來Swtich主機每半年不做一次某個動作，將會變成磚頭無法開動！

任天堂提提你：最少半年一次唔好忘記！

在熱潮期間購買了Switch主機的家庭用家、輕度用家，玩壓《動物森友會》之後，不少人都將主機掉低，由它封塵。可能這個問題不只香港如此，日本也有，近日任天堂維修／支援部門的官方twitter戶口，就貼文提醒用家，原來Switch的內置電，如果不定期在最少6個月駁火牛充電一次，活化當中的鋰電，有可能令Switch無法正常充電！等同變磚機，到時就要送廠修理，若果保養期限已過，到時又要付一大筆費用。

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因為這個CS Twitter不及任天堂本家的Twitter多人follow，很多人買了機都不知道這個重大問題，當帖子一出，很多人就急急開機game，不少人留言表示已經太遲。

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由此可見，經常開機，好好保養Switch主機的內置電池是非常重要的！以下有6條Switch主機慳電Tips，可以令你的主機更長壽，即跟。

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6大 Switch主機 慳電心得小秘技

1.開飛行模式



2.調暗屏幕



3.設定睡眠模式



4.取消拔走火牛自動開機



5.顯示電量數值



6.關掉手掣震動

