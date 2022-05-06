邊玩手機邊充電，應該是很多人每日都有的動作，不過其實這樣做有一定程度的潛在危險。近日，泰國羅勇府發生一宗手機觸電致死的事件，估計正是因為邊玩手機邊充電，突然出現漏電問題而觸電致死。



手機充電漏電問題

根據報導，5 月 2 日早上，14歲的女死者被家人發現陳屍床舖上，當時女死者左手仍緊握住正在充電的手機，雖然發現後馬上把充電器拔掉，但也回天乏術。經當地警方調查，確認其左手有被燒灼的痕跡，和手機底部的痕跡一致，因此推斷死因是觸電所致。雖報導沒有明確提到發現漏電的原因，是手機電池問題，還是充電線有損壞所致，但仍能警惕其他手機用家，充電時使用手機要留神。

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邊充電邊玩手機，有機會出現漏電危險（udnbkk網站圖片）

專家解構鋰電池短路情況

理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。針對上述的漏電問題，在一般情況下邊充電邊使用手機是沒有問題，不過如果電池或充電線有損壞，就有可能在滿電的問題不懂得自行調節停止充電，增加意外風險。

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同時，也有機會出現手機或插頭過熱情況，代表電器電流過大，有可能出現漏電甚至爆炸問題。該名女童整晚握住正在充電的手機睡著，也有可能沒有發現這些問題，而導致觸電。

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消委會也曾聯同機電工程署，在市面上找來 12 款 USB充電器測試，雖然全部都沒有即時危險，但其中有兩款竟出現過熱停機的情況，如果使用不當或有機會釀成慘劇。同時，也可以參考消委會建議的 5 大安全使用貼士，以免發生危險。

👇👇消委會 5 大充電器使用安全貼士👇👇

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資料來源：udnbkk