Apple iPhone／MacBook／iPad 回收價 2022｜不少人會選擇 Apple 產品的原因，就是看中其「保值」潛力，在購置新機的同時可以 Trade-In 舊機、省上一筆，而 Apple 官方亦有提供相應服務，雖然回收價格未必如其他電訊商般高，但對於會在 Apple Store 購買新機的果粉而言無疑更為方便。



然而在稍早之前，Apple 在世界各地市場都大幅調低了 iPhone、iPad、Mac 等產品的官方回收價，香港地區亦牽涉其中。

Apple Store 的官方回收價作為市場「地板價」，有一定的指標作用，如今 Apple 官方調低價格，相信在短時間內亦會影響其他有提供回收服務的單位，例如各大電訊商（圖 Apple）

Mac 機回收價減最多、呢部被大劈＄7000

幾個種類的 Apple 產品中，Mac 電腦主機淪為是次回收價下調的「重災區」，對比起今年 4 月，大部份 Mac 機在調整後回收價下跌數百至千多元不等；

而下跌得最嚴重的一部為 Apple 於 2017 年推出的「最強一體機」 iMac Pro，在 2021 年頭已經停產，其回收價由今年 4 月時的＄11500 下跌至＄4500，減幅達 60％ 以上。

iMac Pro 在 2021 年頭已經停產，其回收價由今年 4 月時的＄11500 下跌至＄4500，減幅達 60％ 以上。(林勇 攝)

iPhone 最多減＄500、越新減越多？

Mac 機以外相信最多人關心的，應該就是 Apple iPhone 系列的回收價，在是次的調整當中，iPhone 算是第二受影響的產品種類。

不過值得留意的，是 Apple 傾向對較新的型號回收價進行更大幅度的下調，例如 iPhone 12 Pro Max 的回收價就從 2022 年 4 月時的＄5000，下跌到目前的＄4500，跌幅達一成；反觀本身回收價已經十分低的舊款機種如 iPhone 6、7 系列，回收價就保持不變。

iPad、Apple Watch 回收價影響較微

另外的 iPad 及 Apple Watch 兩條產品線之回收價，於今次的調整中影響較輕微，最嚴重都只是被扣多＄250 的 iPad Pro，其他機種的回收價則下調＄50～100 左右。