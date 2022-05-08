家電慳電貼士｜立夏已過，又到了最難捱的夏天，留在室內時根本沒法不長開冷氣，但有時想到月尾收到的電費單，又只好無奈地放下搖控器。其實想開冷氣同時慳電，盡量減輕電費開支，也不是沒有方法，甚至家中其他主要電器，亦有針對的慳電大法。今個夏天想平住嘆冷氣，就要參考以下方法。



第7位：洗衣機

使用洗衣機時要留意「弱洗」模式，其實反而比「強洗」模式更耗電，因為「弱洗」模式葉輪旋轉方向轉換的次數較多，運作與停擺的交錯次數也相對較頻繁，重新啟動洗衣機的電流是額定電流的6倍，所以不要以為用「弱洗」模式就能慳電。

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第6位：電飯煲

很多人都不知道原來電飯煲非常耗電，其與一部小型冷氣機的用電不相上下。一天使用一個小時就能用了 1 度電，而每天都會用到電飯煲煮飯，所以電力消耗不能忽視。想慳電的話，可以先把白米浸泡 30 分鐘，使其變得較軟，縮短煮飯時間達到慳電目的。

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開冷氣必備循環扇

另外一個開冷氣可以慳電，同時快速令室內溫度下降的方法，就是配合循環扇使用。循環扇的作用和一般風扇不同，設計上並非直接令人涼快，而是製造空氣對流，調節空內溫度。

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特別的扇葉設計會吹出渦捲螺旋式的風，提高風直線吹出的速度，可以把風送得更遠和更集中，從而令房間內的空氣產生對流、循環至每個角落。只要使用得當，就可以減輕冷氣的負擔和提高冷氣溫度，變相達到慳電效果。

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