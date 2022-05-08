OPPO Reno 7 Pro實機試玩｜來到 2022 年的第二季中，各廠的年頭旗艦機都出得七七八八，而 OPPO 旗下「半年一代」的系列 Reno 7 雙機亦如期在較早前於香港上市；而其中規格、定位較強的 Reno 7 Pro，今代就明顯比上代更為抵玩，除了規格直衝旗艦級，開售價格亦僅為＄4999，消費券剛剛好入手還有＄1 找續（前提當然是你還未花完第一期消費券）。



OPPO Reno 7 Pro 上手、平直邊框手感佳

OPPO 在 Reno 系列上，一直沒有一個既定的設計語言，雖然難以在用戶心目中建立辨識度，但就代代都總有不同的新驚喜。而來到 OPPO Reno 7 系列中，可以看到 OPPO 在機身外型上做了新的嘗試，首先就「順應潮流」，讓較高階的機型 Reno 7 Pro 轉用平直邊框，而較入門機型 Reno 7 則為雙面曲邊，與過去幾代剛好相反。

由 iPhone 12 系列開始，手機界又流行起平直邊框，不同的中國廠商都有跟風，今次的 Reno 7 Pro 明顯就是其中一員，但配合 180g 的輕量機身，明顯手感有所提升（蔡浩騰 攝）

而 Reno 7 Pro 除了一如過往幾代會有不同的物料以及幻彩效果之外，OPPO 又在其機背的主鏡頭圍邊處加入了相當少見的呼吸燈，在充電、來電通知時都會亮著，除了有其實用功能之外，亦令 Reno 7 Pro 的科技感有所提升。

OPPO 在 Reno 7 Pro 的機背主鏡頭圍邊處加入了相當少見的呼吸燈，在充電、來電通知時都會亮著（蔡浩騰 攝）

旗艦級處理器

OPPO 一向待 Reno 系列為旗下的「拍攝特化手機」 － 即擁有高階拍攝能力，但主要的處理能力方面卻會偏向中階定位，是以在過去多代，規格表上出現的多為 Qualcomm Snapdragon S700 系列的處理器；不過來到 Reno 7 Pro 上面，OPPO 就在控制成本的同時為其加入旗艦級的處理器硬件、採用 MediaTek 旗下最強的 Dimensity 1200-Max 處理器。

Dimensity 1200-Max 採用 8 核心設計，在時脈數據上甚至要比 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 為高，故在 GeekBench 跑分當中，其分數甚至會超越 S8 Gen1。

不過留意其製程上則是採用較落後的 6nm，故電力效率會較低，另一方面其GPU表現亦未能與 S8 Gen1 比擬。幸而 OPPO Reno 7 Pro 又支援了 65W 的快速充電，在 31 分鐘左右就可以將手機充滿，日常用算十分方便。

除了擁有與 Qualcomm S8 系列匹敵的處理力之外，OPPO Reno 7 Pro 又支援近年在國產機圈中流行的記憶體拓展功能，可以將部份閒置的 ROM 儲存空間當成 RAM 記憶體使用，最多可以額外添加 7GB，亦即總共有 19GB RAM 可以使用，令 Reno 7 Pro 更能應付對 RAM 記憶體需求大的操作，例如影片剪輯／遊戲等等。

高階攝力依然

拍攝能力乃 OPPO Reno 系列的一貫賣點，不過今代 OPPO Reno 7 Pro 在主鏡頭的拍攝方面就實行「以不變應萬變」，繼續採用由 Reno 5 Pro 沿用至今的 5000 萬像素的 IMX766 感光元件，突破欠奉但憑藉 OPPO 對影像處理方面的一貫水平，不論日、夜景所拍出的相片都有著佳作水準。

除了 5000 萬像素的主鏡頭之外，OPPO Reno 7 Pro 還有 800 萬像素的廣角鏡及 200 萬像素的微距鏡頭，質素當然不比主鏡頭好，僅屬於聊勝於無（蔡浩騰 攝）

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