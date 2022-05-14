iPhone隱藏相片教學｜必裝實用偽裝app！3步簡易收藏秘密照片影片

iPhone隱藏相片教學｜iPhone用家有時都會有一些不方便讓其他人看見的相片、影片，系統內的相簿雖然都有「隱藏」相片功能，但不能設定密碼，亦隱藏得相當兒戲，很易就被其他人發現。其實大家只需要安裝以下介紹的apps，就可以為相片、影片上鎖之餘，又可以偽裝為其他apps，不易被其他人發現。



今次介紹的iPhone免費app「Second Space」，非常實用的隱藏iPhone相簿內照片、影片app，不單可以為相簿加密碼，亦可以將此app偽裝成其他app，令其他人看到都未必會懷疑是隱藏相簿，非常實用。究竟如何使用？下文為大家詳盡解說...

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今次介紹的免費app，不單可以為相簿上鎖，更可以偽裝為其他app。（手機截圖）

👇👇 iPhone隱藏相片影片教學👇👇

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步驟1

先下載免費App「Second Space-秘密照片庫」。安裝完畢後，先設定好密碼及在內「新建資料夾」。

步驟2

建立資料夾／相簿後，便可以點按正下方「+」來加入相片。如首次使用先需要給予權限，可點按「允許取用所有相片」。然後便可以在手機內置相簿剔選想「隱藏」的相片／影片。完成輸入相片步驟後，系統便會自動問用家是否需要刪除原本相片，此時可以點按「刪除」，那樣便成功將私密相片／影片收在app內。

步驟3

如何將app隱藏／偽裝其他app？只需要在「設置」＞「軟件鎖類型」，點按「匯率工具」。先輸入原先最基本的密碼，然後點按「（）」。然後選擇新密碼，後再按「（）」，回去「設置」＞「更換圖標」。可以選擇在版面上顯示的icon，今次就選擇Currency類型的icon，然後再回去主畫面後便可以發現Currency icon。點按進入，先「清空」所有文字，然後再輸入「密碼」後點按「（）」，最後成功進入隱藏相簿。

取相步驟



於隱藏相簿內點按左下角的「鉛筆」icon。選擇想要的相片影片後，點按「導入手機」。等一會後，便會成功將相片影片還原至手機原生相簿之內。而且相片還原先的格式大小，相片質素並不會被壓縮。