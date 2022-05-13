Sony WH-1000XM5 主動式降噪藍牙耳筒｜要買降噪藍牙耳筒，選擇離不開Sony及Bose，索尼在5月13日發表外形及耳機單元規格均耳目一新的第5代降噪藍牙：Sony WH-1000XM5！HK01記者已率先試玩，由於疫情影響，今次試玩只限於Sony香港總部的室內進行，所以未能在街頭實戰試降噪。在安靜的office內試隔音實在沒甚麼意義，所以倒不如先集中在外觀、配戴感、音色3方面。



未能外出試玩．先品評外觀

數數手指，索尼WH-1000XM4以及Bose的皇牌機種Bose 700，均已2年沒推出後繼款式，終於是Sony先「忍不住」先發制人，發表了Sony WH-1000XM5。而且，因為Sony降噪藍牙耳筒由2016年第1代MDR-1000X起，以至第4代WH-1000XM4，均刻意統一外觀，令外觀設計7年沒變過。WH-1000XM5一洗「成功商務男士」專業機既定形像，選擇了一個比較時尚，耳罩更簡潔、頭帶更幼細的設計。

Sony WH-1000XM5 外觀比4代更時尚（鍾世傑 攝）

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Sony WH-1000XM5開箱／外型

+ 10

貼頭貼頭／耳罩內部空間感更廣

耳機採用了新研發的柔軟皮革，開頭以為新款頭帶會不夠貼頭，原來新款滑動支架可無段數式調較，非常貼頭。耳罩則使用柔軟皮革材料，感覺比上代更貼頭。耳罩視覺上比上厚而巨型，其實戴上去是差不多，不過因為內面零件減少／小型化了，內部空間更大，穿戴後更加貼耳防止漏音。

女生配戴時始終有點oversized的感覺。（鍾世傑 攝）

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V1音樂處理晶片+Q1降噪晶片．音質高不像聽無線

睇spec，XM5的單元反而比4代細了10mm，但這個30mm動圈單元，使用碳纖維物料做圓頂，高頻靈敏度更高，所以節奏爽快，低音表現出色、音色更清晰細淨；跟XM4做個A/B比較，新機播放出來聲量更大。而無論是駁iPhone或Android手機，細節、高音、層次的音樂表現均超越藍牙無線級數。特別要解釋，由於demo機未能對應Sony Headphone app，所以全部以原生EQ設定，開動DSEE Extreme 數碼音質提升功能去收聽。

LDAC駁Android手機，細節、高音、層次的音樂表現均超越藍牙無線級數。（鍾世傑 攝）

雖然只是使用AAC格式駁iPhone，但因為單元本身音色好，表現也比XM4好。（鍾世傑 攝）

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以Android手機行LDAC去做A/B比較，XM5只需要推70%已經非常大聲，層次感及空間感亦都更出色，貨比貨之下，已經不想再用XM4聽歌了。

以Android手機配對Sony WH-1000XM5／MX4（圖下），以LDAC連接做A/B試聽比較。（鍾世傑 攝）

雖然動圈單元反而比上代細10mm，但因為使用碳纖維物料做圓頂，高頻靈敏度更高

Sony WH-1000XM5售價及發售日：

1.Sony WH-1000XM5 售價為$3,190港元



2.Sony WH-1000XM5 顏色選擇：有黑／白兩色



3.Sony WH-1000XM5 香港發售日為6月上旬



4.即日至6月5日於Sony Store及網店訂購Sony WH-1000XM5 ，加送3個月保養



5. Sony WH-1000XM5 電量：以PD級的USB-U電源充3分鐘，即可以聽3小時，而整體電量可以開ANC連聽30小時。

