Sony Xperia1 IV外媒評測: 屏幕、攝影俱佳　一個缺點恐勸退用家

Sony Xperia 1 IV 評測｜Sony 早前發表了年度旗艦之作 Xperia 1 IV，並且極速在今個月尾就會正式將之推出市場，而有外國媒體就率先取得實機進行評測；出於用料的確不俗，外媒評語都傾向正面，但試用途中凸顯的一個缺點卻可能令用家打退堂鼓？



Sony Xperia 1 IV 續航力有進步

外國網站 GSMArena 早前就對 Sony Xperia 1 IV 的實機進行了十分詳細的評測，雖然借測的是未正式上市的版本，但應該已相當接近用家最終拿到手的模樣，故其測試報告亦相當值得參考。

雖然借測的 Sony Xperia 1 IV 是未正式上市的版本，但應該已相當接近用家最終拿到手的模樣（圖 GSMArena）

在 GSMArena 的測試中，提到 Sony Xperia 在其外型變化不大的前提下帶來了多項的規格進步，例如屏幕亮度更高、電池續航力更有明顯的長進。

在 GSMArena 的測試當中，Xperia 1 IV 的電池雖然只是大了 500mAh ，但整體續航力成績對比上一代卻有 18 小時的進步，另外對比同樣是採用 S8 Gen 1 處理器的機種，Sony Xperia 1 IV 依然有著不俗的表現。（圖 GSMArena）

拍攝質素依然上乘

Sony Xperia 1 IV 繼續有十分準確的人面對焦（圖 GSMArena）

在相機拍攝方面，Sony Xperia 1 IV 的主鏡頭、廣角鏡硬件與上代 Xperia 1 III 基本一樣，而實機拍攝的質素亦備受 GSMArena 的讚賞，不論是曝光或是白平衡上都十分準確。

而在新加入的無段變焦遠攝鏡上，最低的 3.5x 輸出就令人滿意，但隨著變焦倍數增大，相片就會變得稍為鬆散，並且會有更大程度的雜訊在畫面中出現，各位可以對比一下以下 3.3x 以及 5.2x 的試相，即使同為光學變焦的範圍內，5.5x 的相片都有輕微的質素下降。

GSMArena Sony Xperia 1 IV 3.5x 試相

GSMArena Sony Xperia 1 IV 5.2x 試相

S8 Gen 1 發熱問題嚴重？

雖然 GSMArena 對於 Xperia 1 IV 所作出的整體評價都傾向正面，然而有一缺點卻會影響到 Xperia 1 IV 的使用體驗，就是眾所周知的發熱問題。

Sony Xperia 1 IV 配置的是今年 Android 陣營最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，其在運算時產生的熱力是公認的問題，但 Sony 卻並未有為 Xperia 1 IV 加入專用的散熱措施，例如他廠常用的 Vapour Chamber 液冷散熱，令 Xperia 1 IV 的機身溫度在進行高強度工作時極速上升。

Sony 在 Xperia 1 IV 機身溫度上升時，會彈出警告、通知用戶不要長時間持機、避免被燙傷（圖 GSMArena）

而為了應付高熱，Sony 就祭出多種降頻限制，在不同的跑分中可見 Sony Xperia 1 IV 在運算開始後 5 分鐘已經將處理器的輸出減低，至 65％ 左右，而在圖像運算方面的情況就更差，在運行約 10 分鐘之後就只剩下一半效能。👇👇👇

而另一可能讓用家反感的，是當溫度升高、Xperia 1 IV 在為處理器降頻的同時，更會間歇性地將手機屏幕的顯示更新率由 120Hz 強降至 60Hz。

當降頻後的處理器依然可以應付大部份的工作，將屏幕更新率壓低卻會明顯拉低使用者體驗，考慮到 Sony Xperia 1 IV 近萬港幣的售價，這種突如其來的體驗折扣顯然並非他們的目標客群所想要見到的。