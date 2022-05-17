Netflix 分享帳戶將收費加倍｜Netflix 最新紀錄得全球用戶人數急劇下跌，除了因為疫情在全球慢慢消退，Netlfix 高層就歸咎於有太多人分享同一帳戶以享受串流觀影服務，故在近日就祭出新版的多人共享方案，以遏止用戶私下「開心Share」的行為。



用戶分享打撃 Netflix 收入

眾所周知，Netflix 的收費方案目前分為「基本」、「標準」及「高級」，而其中較高收費的「標準」及「高級」方案，除了可以觀賞到更高畫質的影像，亦允許用戶以多過一個裝置同時使用 Netflix 的串流影片服務。

標準方案可以同時2個裝置共用、而高級方案則可以讓4個裝置同時共用（圖 Netflix）

然而 Netflix 方面的原意，就只是讓用戶可以在同一住所內與家人／朋友分享，但近年卻演變成 6～7 個用戶甚至更多人「團購」同一帳戶以攤分月費，Netflix 認為此舉削減了盈利、「影響了 Netflix 未來投資新電視、電影內容的能力」。

Netflix 試行「額外用戶」附加費

「分享帳號」不單止香港有，世界各地都有大批 Netflix 用戶正在進行同樣的行為，一時之間難以改變，故 Netflix 方面就決定在用戶付出更多月費的前提下，讓一個帳戶可以被多於一個非同住者分享使用，而該計劃目前已經在智利、哥斯達黎加以及秘魯三個地區試行，並將會在稍後推展至全世界市場。

在新版本的 Netflix 用戶分享方案當中，用戶可以在已訂閱「標準」及「高級」服務的主帳戶中加入 2 個子帳戶、即最多只有 3 人可以共享一個帳戶，而每個子帳戶，都可以加入密碼保護、同時享有自己的獨立播放清單。

在月費方面，由於此方案尚在試行階段，我們只能從以上三個試行地區的收費作參考，而 Netflix 在正式於香港及其他地區正式推出時或會再有調整。👇👇👇

隨時要畀多一倍月費？

從價錢上看，新加入成為「子帳戶」的月費成本為 ＄2.99美元、即折合港幣約$23，然而主帳戶的月費沒有減少，同時 Netflix 又將可以分享同一帳戶的人數限制在 3 個人，變相讓攤分同一帳戶的人減少，以入場費概念去考慮，每位用戶的平均訂閱費將約為＄42 港幣。

Netflix 原本就支援建立 5 個用戶 Profile，分享帳戶時有 5 個「朋友」就最清楚，但當然仍有不少帳戶是被多過此數的人共享（圖 Guardian）

而據網上反應觀察所得，一般有分享帳號習慣的 Netflix 用戶，都不止得 3 個人共享、有時甚至是 5～6 人一同攤分月費，假設 Netflix 有辦法完全禁止多裝置共享，這批用戶將「被迫」以三人一組的單位分擔月費，支出將可能上升一倍有多。

網民分析 Netflix 用戶減少原因：「係因為太多韓劇呀！」

雖然 Netflix 方面信誓旦旦指出多人分享帳戶是收入減少的最大原因，然而香港Netflix討論區有用家則認為，夾plan並不是真正問題所在：「係因為太多韓劇呀！」認為香港韓劇太多令他們不再訂閱Netflix，有不少網民同意是太多韓國作品決定不訂，更笑言以為Netflix是韓國公司。

香港網民認為韓國劇太多令他們不再訂閱Netflix

但這個指控卻難以自圓其說，但以上發言似乎只反映了個別用戶的睇片口味，因為香港區TOP 10榜有9部都是韓片，證明是受歡迎的，韓劇《魷魚遊戲》、《殭屍校園》明顯有帶旺Netflix，如果其他劇種也有更多選擇，網民會更少流失。

6個致Netflix用戶數負增長因素