華為 Huawei P50香港上市｜來到 2022 年 5 月中，眾多大廠的新機都基本已經全數上市，而繼在年頭於香港發售 Huawei P50 Pro 之後，今日（5 月 17 日）華為就宣布將在香港推出同系列較為平價的作品 Huawei P50，對於一直詬病華為旗艦定價太高的用戶而言是否另一高性價比的選擇？



華為 P50 上手、紮實外型夠討好

對比起前後曲面的 Huawei P50 Pro，P50 的外型就以平實為主，採用平面玻璃 + 圓邊金屬框架，上手的感覺雖然沒有 P50 Pro 一樣帶來非常纖巧的感覺，但 181g、重量平衡不俗的機身就予人相當充實的手感。

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4G 版本 S888 處理器搭載

P50 佈置的是 Qualcomm 去年最強的旗艦處理器 Snapdragon 888 之 4G 版本（蔡浩騰 攝）

由於受美國制裁的關係，P50 除了未能使用 Google 系統、只能用上自家研發的 HarmonyOS，華為旗下的所有手機都未能使用一切帶有 5G 連線配置的處理器，故在他們手上的最佳選擇，就只有去年 Qualcomm 旗艦處理器 Snapdragon 888 的 4G 版本，處理力上面當然未能與最新的 S8 Gen 1 比擬，但要應付日常操作、遊戲需求等都仍然綽綽有餘，亦避免了很多 S8 Gen 1 機種會遇上的發熱問題。

Huawei P50 實機試相

華為 P 系列一直主打拍攝功能，P50 亦不例外。雖然在拍攝硬件上不如最頂級的 Huawei P50 Pro，但 P50 的硬件在手機界別依然可以穩站高階水平，尤其是其 5000 萬像素的「原色」主鏡頭，加入了華為自家的 XD Optics 影像計算，在影像細緻度、色彩之上都有著相當不俗的表現。

👇👇👇按圖放大看 Huawei P50 主鏡頭試相👇👇👇

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Huawei P50 另外又有一支援 5 倍光學變焦的潛望式鏡頭，其最多可以做到 50 倍光學變焦，雖然以此方式放大的影像會有明顯油畫化的痕跡，但華為有辦法在此倍數提供不俗的細節，並且在拍攝時得以有效抗衡手震，都令拍攝體驗有所提升。

在進行高倍數變焦時，用戶可以通過小窗知道自己的對焦位置，配合電子防震有相當大的助益

👇👇👇按圖放大看 P50 變焦鏡頭各焦段試相👇👇👇

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香港售價及上市詳情

為 P50 將在 5 月 18 日在香港上市，只有 8GB RAM +256GB ROM 一種配置選擇，售價＄5,988，站在一眾已發布的旗艦機中顯然是有點定價過高，但華為方面亦為新機買家加送價值 ＄1,388 的 Huawei Free Buds Pro 無線耳機，變相新機只需約＄4,600 即可入手，如果不介意沒有 Google 服務用又沒有 5G，又對華為的拍攝功能有需求的用戶可以考慮一下。