全球最受歡迎Emoji排行榜｜不論是用 WhatsApp 聊天，還是於 Instagram 上出 Post，網絡世界的對話已經離不開 emoji。Emoji 可以為冰冷的文字修飾和表達情感，甚至直接用一個 emoji 更能表演內容。近日「crossword-solver」就分析全球75個國家／地區，最熱門的 emoji 排行榜，最受歡迎的 emoji 又是否你常用那些呢？



全球最熱門 Emoji 排行榜

「crossword-solver」網站用 Twitter API 檢索，得出 75 個國家／地區的用戶，最常使用的 Emoji 是什麼，發現整體最多熱門的第一位是「笑喊」，緊隨其後的是「紅色心心」和「側頭笑」。

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👇👇全球最熱門 Emoji 排行 75個國家／地區第一名👇👇

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亞洲熱門emoji

雖然沒有香港的數據，但也有一些有趣的結果在亞洲地區。日本最受歡迎是的 Emoji 和其實 74 個國家／地區與眾不同，是一個日本原創的「閃光」Emoji。而韓國雖然也是「心心」，但並不是其他國家常用的「紅色心心」，竟然是「紫色心心」。

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小心使用Emoji

雖說 Emoji 有時能代替文字，直接表達情感，但有部分 emoji 的意思可能在特定場合被曲解，因此要小心使用。交友App「Clover」有分析指，「茄子」﹑「拍手」﹑「拳頭」等， 針對不同性別人士使用，有機會造成不良暗示，或令人不悅，所以使用 Emoji 時也要留意這些細節。

資料來源：crossword-solver