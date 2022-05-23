Whatsapp 淘汰舊 iPhone 名單｜WhatsApp 作為目前全球最大的手機通訊 App，基本上已經是每天必用，但如果閣下是舊 iPhone 用戶，想繼續用 WhatsApp 可能就要考慮盡早換機了。



WhatsApp 下個更新淘汰舊 iPhone？

由於 iOS 軟件支援的關係，由上年起就一直有傳聞指 WhatsApp 將會摒棄對某些舊版本的支援，原先首先開刀的會是 iOS 10 版本，但卻一直未有實行。不過就在日前，一直有對 WhatsApp 試用版進行資料挖掘、找出未來新功能的網站 WABetaInfo，在最新的試用版本中就發現了有關的停止支援安排。

據 WABetaInfo 所講，有關的更新最快將會在 10 月時正式推出，屆時不止安裝 iOS 10 的 iPhone 未能繼續使用 WhatsApp，就連更新一代的 iOS 11 都未能支援。

在更新推出之後，若iPhone所安裝的系統版本未乎要求，WhatsApp 會彈出通知，要求更新後方能使用（圖 WABetaInfo）

未能支援新版本 WhatsApp 舊版 iPhone 名單

WhatsApp 停止支援 iOS 10、11，理論上只需要將 iPhone 更新至 iOS 12 或以上就不會有任何問題；然而出於 Apple 對 iPhone 的系統更新政策，已經上市、停產了一段時間的舊型號 iPhone 都不能升級至 iOS 12，換言之如果要用 WhatsApp 的話，某部份舊機就需要淘汰，即使在二手市場看見亦最好當成收藏品看待了。

以下為各部未能升級至 iOS 12 之 iPhone 機種清單，各位可以看看是否有自己仍在使用的機種👇👇👇