Sony LinkBuds S / Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3｜Sony WF-1000XM4、Sennheiser MOMENTUM True Wireless 都是市面出名降噪勁，音色好的真無線藍牙耳機，然而設計耳機的「機佬」始終是大男人，很多時要威要勁要性能，就會搞到耳機體積「Pizza咁大舊」，完全唔理會女生及小耳朵人士的聽覺享受。無獨有偶，日／德耳機名牌近日各自推出了機身迷你的新款耳機，水準力迫旗艦機，定價卻更便宜，即睇介紹！



Sony LinkBuds S

Sony 入門價新作Sony LinkBuds S，其實是最強ANC降噪耳機王Sony WF-1000XM4的縮水姐妹機。Sony LinkBuds S 機身雖然沒有「穿窿」，但保持了不脫耳機都可清楚聽到環境聲的特點！而S是代表它的音質，記者覺得有Sony WF-1000XM4 七八達功力，而定價亦平一大截。

Sony LinkBuds S（鍾世傑 攝）

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最初記者聽到新機是Sony LinkBuds S ，也有點奇怪，因為Sony LinkBuds 這對機身有大窿，可以一邊播歌，一邊任由環境聲入耳的另類機，推出不夠2個月，又來新版想得罪買家？一試才知道，原來它是Sony WF-1000XM4的迷你版，重量約為 4.8 克，配備全新5 毫米驅動單元，令耳機體積由1蚊銀變了5毫子，女仔也能戴得舒服。

Sony LinkBuds S 4個特點

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特點 1）體積小更易戴／重量約為 4.8 克，配備全新5 毫米驅動單元。



特點 2）頂級藍牙格式／保留了 LDAC連線。



特點 3）電量不俗／耳機單獨電量為6 小時，充電盒另外再提供 14 小時電力。



特點 4）定價抵買／售價 $1,690，比XM4的官方定價$2,290平了6百元。



售價：$1,690港元 6月中發售 查詢：Sony （2833 5129）



Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3「MTW3」則為德國名牌的旗艦藍牙耳機第3代，保持有高強度IEM入耳式設計以及ANC降噪能力；機身由腰果形改為類似中價機CX Plus的幾何流線型，幾身縮細一圈，但隔音仍然良好，音色搶耳！

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3（鍾世傑 攝）

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Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3｜5個賣點介紹

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特點 1）MTW3使用德國製造的True Response 7mm動圈，低音沉厚卻又相當清脆。



特點 2）小了一圈的機身沒影響隔音能力，金屬銀上色質感相當好。



特點 3）Smart Control 手機應用程式提供Sound Check自定調音，會分析出一個最合你口味的EQ。



特點 4）新一代ANC自動適應降噪技術，在港鐵試玩，降噪效果的確比上代出色。



特點 5）耳機連耳機盒共提供28小時電量，快充10分鐘可聽1小時。



售價：$2,199港元查詢：Sennheiser （5803 1620）



12個買藍牙耳機必識專有名詞

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