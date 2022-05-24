挨跌天線得得B kk plus事件｜旺角區玩具店價值5萬元大型天線得得B figure被小朋友損壞，網上針對店事後處理手法引發爭議外，因為店家由中國資本的玩具店，加上玩具的設計生產商也是中國廠，不少人都覺得5萬2000元是「搶錢價」，但實際又是否收得貴？有資深玩具生產商向HK01解釋它是否物有所值，還是獅子開大口。



中國年輕新品牌．正版授權品

這個天線得得B「Teletubbies Superstar Series」系列，是由 POP SUNDAY（潮流週日），一家是隸屬深圳市淘玩天下電子商務有限公司的品牌，2020年由一羣藝術家與生產商家共同發起。曾於Disney、英國知名藝術家banksy合作，而今次這天線得得B系列人型則為2021年8月起推出的系列，15cm高由1千蚊起至5千的款式也有。相關報導：挨跌天線得得B｜經驗玩具人批設計不安全：似3D Print料大風都跌

有玩具商認為，雖然以光敏樹脂製作的天線得得B輕身易跌，但選用這物料也有背後原因。

Kk plus Facebook截圖

POP SUNDAY 天線得得B圖片

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光敏樹脂製非業界常見

事發相關的1.8m LAA-LAA，則為系列在2021年11月於KKPlus做主題展覽時特別訂製的展覽品，定價5萬2000元，可以收order訂購。記者在個人facebook share事件，相熟且資深的玩具生產商「A」跟記者分享了一些意見，認為這玩具選用了一種首辦GK常見的樹脂物料，所以輕身易跌：

係咪為慳成本偷功偷料？

「A」再向HK01記者解釋：「我以前都試過問價想用光敏樹脂起辦，所以知價錢，其實光敏樹脂做到咁大隻，絕對唔會比FRP 、玻璃纖維物料平，每件商品選用的物料都有其本身的原因，不代表生產商想偷功減料。以這個尺寸連上色已經要接近2萬人民幣，加上版權運費，我認為賣5萬2千是不過份的。」

這個尺寸的光敏樹脂figure，有玩具業者表示賣5萬2千不過份。（POP SUNDAY圖片）

「好多人睇片都留意到公仔好輕，當然有易跌既風險，但本身佢定位係一隻畀成年人買返屋企，當藝術品欣賞的art toys，唔係一件玩具！亦唔係用來擺公眾地方任人摸、挨埋去合照既展品！所以要搞清楚，店方店鋪擺設手法有爭議，不代表玩具設計本身有錯。」光敏樹脂的確FRP 纖維強化塑膠、玻璃纖維物料咁堅固，係好易爛，唔會用來做展覽品，但佢有2個好處：

1）以雖然3D打印製作的光敏樹脂模型，細節會比較一般的FRP 纖維強化塑膠（英語：fiber-reinforced plastic）製作的產品更精細，但天線得得B線條簡單，似乎不是選用的原因。這物料一般比較脆弱，多數是用來做sample做首辦，很少直接用來做貨品。

以雖然3D打印製作的光敏樹脂模型，好處是細節位精緻，但一般比較脆弱，多數是用來做sample做首辦，很少直接用來做貨品。

2）夠輕可以節省運費，買回家後收藏家想移動去不同地方擺設都比較輕鬆。而且睇圖你會發現條頸係有駁口（紅圈），分件比較方便運輸。

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「你話可以加底座咩？其實唔係咁work！」因為上螺絲落個金屬座，擺一兩年可能個駁口都係會裂。「如果落填填物去加重，咁點解唔一開始就用重少少既料？」所以結論就係，出錯既係擺位問題，而唔係件貨，生產商一開始就想做一件輕身既藝術品，唔係畀小朋友玩，唔考慮易唔易跌。

一隻figure用料易爛，就算加地台都一樣會爛。比如日本廠「FIGUREX」推出的1：1雷姆，索價180萬日圓，2年內自己冷縮熱漲斷腳。

如果Supreme合作50萬都有人話抵

之後A又以玩具商身分，去睇今次網民反應，點解個個都覺5萬買公仔係唔抵？「因為佢只係《天線得得B》，呢套片本身係幼兒節目，在玩家角度唔值錢。你試下係等身大高達、 Iron-man，應該全部網民都覺得唔只值5萬。」另外A亦表示，KKPlus中資背景，POP SUNDAY也是知名度的中國廠商，都有影響。商品欠缺Artist合作及品牌效應：「如果係Supreme、Kaws合作，MEDICOM出，貴十倍都有人話值。」

淘寶仍可找到大量翻版Kaws等身大公仔，這類非授權產品，令中國的正版貨難以提升品牌價值。