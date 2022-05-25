冨樫義博開Twitter新帳、宣佈《Hunter X Hunter》獵人復活？｜5月24日下午，Twitter 推特上出現一個名為「冨樫義博」的新帳號，首條推文是一張漫畫原稿的紙角，並留言「總之還剩四回(とりあえずあと4話。)」，點文出現後不到24小時，帳號已經有100萬人畀like+追蹤！



一晚110萬人追蹤！

雖然「冨樫義博」Twitter未有藍剔，但因為連《一拳超人》村田雄介、《SPY X FAMILY》責任編輯林士平都都有follow，連小岡聲優潘惠美、基路亞聲優伊瀬茉莉也更夾準時間一起貼Hunter角色流淚漫畫圖，不需任何文字解釋，都足以證實是本尊開戶！這個戶口在24小時內已經有全球不同語言100萬人追蹤了！而5月25日冨樫再貼上一棵樹的鉛筆線稿，2小時都有20萬like，情況有如《唐伯虎》在後門掉垃圾都有人搶。回說「總之還剩四回」推文，識睇一定係睇留言，足足有16萬個！

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識睇睇留言．鷹眼出場率仲高過小岡？

很多人都說「古勒比加終於可下船了」，也有很多fans貼上淚流滿面的《獵人》角色圖，最搞笑是很多人貼《復仇者3》鷹眼「Don't give me Hope」MEME圖，出場次數比小岡更多（笑），大家應該都很擔心《獵人》復活只是空歡喜一場。另外，聲優及漫畫界紅人們都非常開心！

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