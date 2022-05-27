豐澤開倉特賣場直擊｜iPhone、iPad、MacBook、氣炸鍋等家電劈價
撰文：林勇
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豐澤開倉特賣場現場直擊｜豐澤開倉特賣場2022又來了，iPhone、iPad、MacBook等手機平板家電電器優惠｜荃灣豐澤特賣場優惠再來了，今次同樣有iPhone、iPad、MacBook、Samsung Galaxy手機、平板電腦及不同家電劈價，包括陳列品、整修品或退換品等。記者就成功抽籤VIP首日首場進場直擊，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。
荃灣豐澤特賣場不時會舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。尤其是iPhone、iPad及Mac機劈價非常吸引。今次豐澤特賣場由5月27日至6月5日，只接受易賞錢會員事前登記入場購買。另外所有產品限量發售，售完即止。
（事前登記已完結，27／5並沒有walkin，但仍未知往後有沒有即日walkin）
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今次特賣場有什麼筍貨可搶？官方早公布部份劈價貨品套餐。
👇官方公布注目特價貨品（每日限量，售完即止）👇
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👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇
🖥MacBook、iMac、手提電腦類別
+48
📱手機、iPad、智能手錶、相機類別
+20
🎧耳機、喇叭及其他類別
+14
📺家電及美容類別
+35
其他類別
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荃灣豐澤開倉特賣場2022詳情
每日購物時間名額： 1350 個
地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓