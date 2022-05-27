豐澤開倉特賣場現場直擊｜豐澤開倉特賣場2022又來了，iPhone、iPad、MacBook等手機平板家電電器優惠｜荃灣豐澤特賣場優惠再來了，今次同樣有iPhone、iPad、MacBook、Samsung Galaxy手機、平板電腦及不同家電劈價，包括陳列品、整修品或退換品等。記者就成功抽籤VIP首日首場進場直擊，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。



荃灣豐澤特賣場不時會舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。尤其是iPhone、iPad及Mac機劈價非常吸引。今次豐澤特賣場由5月27日至6月5日，只接受易賞錢會員事前登記入場購買。另外所有產品限量發售，售完即止。

（事前登記已完結，27／5並沒有walkin，但仍未知往後有沒有即日walkin）

首日特賣場超多人入場搶購平價產品。（林勇 攝）

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今次特賣場有什麼筍貨可搶？官方早公布部份劈價貨品套餐。



👇官方公布注目特價貨品（每日限量，售完即止）👇

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👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

🖥MacBook、iMac、手提電腦類別

+ 48

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 20

🎧耳機、喇叭及其他類別

+ 14

📺家電及美容類別

+ 35

其他類別

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荃灣豐澤開倉特賣場2022詳情



每日購物時間名額： 1350 個

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

