全球無障礙關注日｜YouTuber面包分享科技融入疫後生活日常

有數據指，全球有超過 10 億人有著不同程度的身體障礙（包括視覺、聽覺、活動能力及認 知方面），他們不單在日常生活上有著各種不同的「無障礙」需要，在數碼科技的使用上亦然。趁著 5 月 19 日是每年一度的「全球無障礙關注日」 （Global Accessibility Awareness Day／GAAD），YouTuber 面包跟大家分享他的生活日常，以及如何使用科技協助完成一些生活所需。



「面包」擁有 facebook 個人專頁「面包無眼睇」，他除了為網絡媒體 WeTV 拍攝 YouTube 節目之外，亦會於香港失明人互聯會為一眾會員開設智能電話使用班，分享 iPhone 使用心得，並傳授輔助使用的技巧。面包表示:「其實，iPhone 和 Apple 產品能 夠幫助到很多失明人，特別是現在疫情下的日常生活事，只是他們或其他人都未必知道怎樣 使用。」以下幾個重點，大家都可以跟面包學習，甚至也能用上一些你未必了解的 Apple 技術！

「面包」 facebook 個人專頁「面包無眼睇」

面包利用iPhone不同的輔助工具來協助生活。

1. AirTag 響聲幫助視障人士精確定位 活動場所、更衣室更易尋回隨身物

疫情暫時放緩，大家逐步回復日常活動，面包亦不時參 加屬會的活動如太極班，需要在更衣室使用儲物櫃，或 在數十雙鞋子尋回自己的一對時，面包表示 AirTag 便 大派用場。

「將 AirTag 掛在背囊外，再用 iPhone 呼喚 Siri 尋找我的背囊，我便可以透過 AirTag 的 響聲，配合 iPhone 旁白功能即時閱讀畫面上的指示，精確地知道背囊的方向和所在位 置。」

2. Apple Watch 讀出血氧監測結果 無障礙使用 比血氧儀更方便

疫情期間，監測血氧有助了解個人的身體狀況，坊間有人使用「夾 手指」式的血氧儀，失明人士如面包卻不能讀到儀錶上的數字，需 要別人代勞。面包使用 Apple Watch series 6，新推出的「血氧」測 量功能， 可直接從手腕測量血氧水平，watchOS 的「旁白」功能亦 會將數字讀出，面包便可隨時隨地從而得知自己的血氧水平，不需另尋協助，掌握這項重要的健康指標。

3. 透過 iPhone 相機探索事物 「旁白」 朗讀鏡頭中的文字與物件

「旁白」是為視障人士而設的螢幕朗讀工具，這項領先業界的功能，適用於 iPhone、 iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV 或 iPod touch。「旁白」不但可以描述畫面上的人 物、影像、與文字，打開「相機」app 進行拍攝時，更可描述觀景窗中的物件。

在商場使用iPhone的旁白功能隨時讀取鏡頭下的文字。

面包將這項功能靈活地用於日常生活中，他說：很多商場慣性將『無障礙廁所』鎖上，有需要的人往往需要打電話到管理處找人來開門。此時 iPhone 的旁白功能便很有用，『相機』會將畫面上的文字和數字一併讀出，我聽到告示上的電話號碼便不用再問別人。」

4. 無障礙使用的 app 設計 為視障人士需要而設

之於視障人士，聲音也是他們理解事物的一大媒介，Apple 的「旁白」功能的重要性亦是如此。而一個出色的「無障礙」app，重點 自然就是介面清晰，易於為視障人士瀏覽和選擇；面包認為 《KMB》九巴 app 是一個不俗的無障礙 app，幫助到他乘搭巴士 的過程：「你們時常看到的彈出式廣告，在這個無障礙版本中全被拿走，我們便會更加易讀。而且它的版面設計簡約清晰，沒有過多 的 pop up 或圖文，而且由左至右、由上至下的編排，有利『旁白』讀出內容。」

面包表示《KMB》app 的「班次提示」和「落車提示」對於他而言非常有用;另一常用 app 《安心出行》，在「旁白」使用上非常方便，面包打開掃描器亦毫無難度。

甚麼是「全球無障礙關注日」?



Global Accessibility Awareness Day 簡稱 GAAD，發起組織指出全球有超過 10 億人有著不同程度 的身體障礙(包括視覺、聽覺、行動及認知)。為提高大眾更加關注身障人士使用科技時的需要， 11 年前有美國及加拿大的 IT 人士發起「全球無障礙關注日」，並發展成每年一度、於 5 月第 3 個 星期四的全球關注的推廣活動，旨在讓人們討論、思考並了解數碼環境 (網絡、軟件、移動設備等)， 以及對全球身障人士的無障礙支持和包容度。 GAAD 的目標受眾是創造、改變、資助和影響技術及 其使用的設計、開發、使用性等相關社群。雖然人們樂於討論如何讓技術變得無障礙並易於被身障 人士使用，但現實是人們往往不知道如何開始、從哪開始，其中最重要的，是意識問題。

