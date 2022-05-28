iOS 16即將在WWDC 2022上登場，傳聞將新增8個實用新功能｜每年WWDC（Apple Worldwide Developers Conference）都會發布每年Apple產品最新系統，如無意外iOS 16、iPadOS 16及watchOS 9等，都會即將登場。最近有不少iOS 16將會加入的新功能傳聞，記者今次總合8個最為實用新功能，好讓大家先睹為快。



Apple早發有WWDC 2022日程中，首個 KeyNote 將會在 6 月 6 日美國時間的早上 10 時（香港時間 6 月 7 日的凌晨 1 時舉行）。將繼續以開發者為目標，故預料 KeyNote 上的內容主要以未來的系統更新為主，包括 iOS 16、iPadOS 16、tvOS 16、macOS 13 以及 watchOS 9 等等。當然最多果迷關心究竟iOS 16將會加入什麼新功能。

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iOS 16 傳聞預測8個實用新功能

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1. 全新互動Widgets

自iOS 14加入Widgets功能後，不少果迷都非常喜歡這個可以將不同功能方塊放置在界面之上，無論美觀上及操作上都非常實用，不過仍然有不少仍可改變的地方，這便是「互動Widgets」。其實Android一向都已有互動Widgets，可用作顯示內容或shortcut開apps之用，而且第三方apps更可以有更多互動操作，如直接操作音樂播放而毋須入app操作。最近@LeaksApplePro 流出一張iOS 16的相片，可以清楚看到一個播放操作Widgets、計時Widgets，都可以直接在Widgets上操作，不再需要入app使用，這當然會更方便。

2. 全新Apple官方apps

早前外媒《Power On》分析師Mark Gurman指，iOS 16將會加入Apple新官方apps，雖然未知會有什麼新功能，但預計或會將現有Apple apps的功能再拆細分，一些獨有功能的apps（如之前的放大鏡等輔助apps）。

3. 更深入支援VR裝置

早前已有開發者發現於iOS 15 beta中發現一些支援Apple官方VR／AR頭罩裝置的「線索」，預計今年WWDC相信會有不少VR／AR頭罩裝置的消息（預計在2022年內推出）。而且相信iOS 16應該會有不少支援VR／AR頭罩裝置的功能。

4. 通知中心改變

外媒《Power On》分析師Mark Gurman同樣指，iOS 16亦都會更新「通知中心」，雖然Gurman並沒有指究竟通知中心有什麼新功能，可是可以預計幾個新功能或加入通知中心。如對Focus（專注）模式更多小調整及新功能。

5. 全新健康追蹤功能

幾乎每代iOS都會加入一些新的健康功能，首先很大機會「改良」睡眠追蹤功能（連同watchOS 9）。另外去年iOS 15時已經有傳將會加入健康有關的「食物追蹤」、「藥物追蹤」功能，透過Apple裝置購買食物或相片，將會為用家記錄及追蹤歷史。或許對於瘦身的用家，十分實用的功能。

6. 撞車偵測感應

watchOS加入了跌倒偵測功能後，成功拯救了不少用家，有傳將會加入「撞車偵測感應」功能於iOS 16及watchOS 9之中。操作上與跌倒偵測差不多，當感應到有如撞車般的不尋常的衝擊後，便會自動發出提示，如用家沒有依照提示作出反應，便會自動打出求救電話及訊息等資訊，分秒必爭。而且早前華爾街日報曾報導，Apple已收集了數以十萬計的測試數據，因此今次iOS 16推出此功能可能性更加大。

7. Apple Wallet功能擴大

iOS 15已經增加不少Apple Wallet功能（可惜大部份新功能香港用不到），如數碼身份證、駕駛執照、car key、針卡等功能。而且最近更在美國Apple Park店試用iPhone Tap to Pay功能，可見Apple近年的確大力發展虛擬錢包的功能。相信今代iOS 16亦會加入更多實用Apple Wallet功能，拭目以待。

8. 淘汰舊裝置

或許這個iOS 16的「改變」對於舊iPhone用家未必好事，有傳iOS 16將會不再支援部份舊裝置，如iPhone 6s、iPhone SE（第一代），皆因內存未必足夠iOS 16使用，究竟是否不少果迷追捧的一代神機iPhone 6s將掉落神壇？6月自有分曉。

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由於機款眾多，今次只簡單列出9款不能再升級iOS 16 / iPad OS 16 的型號（以下情報只為外媒爆料，一切以Apple最後公布為準。）



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消息來源：Makeusof