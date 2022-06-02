Gucci 智能戒指｜智能穿戴裝備近年越發流行，過去一年智能手錶市場更錄得超過 46％ 的升幅，但如果僅用於健康管理、尤其是睡眠監測的話，較大、較重的手錶顯然會令不少人卻步；故年前就有科技公司推出了一枚智能戒指 Oura，而如今竟然與時尚界名牌 Gucci 合作推出聯乘之作，令科技之上更添一層「貴氣」。



Gucci 推智能戒指、更準確量度心率數據？

Gucci 日前新公布了旗下的 Gucci x Oura 智能戒指，其外形與 Gucci 旗下的黑金色招牌戒指出品 Icon Ring 非常相似，同樣是以黑色合成剛玉作為基礎素材，另外再在外邊加上 18k 黃金商標及編織裝飾。

Gucci x Oura 智能戒指外形與 Gucci 旗下的黑金色招牌戒指出品 Icon Ring 非常相似（圖 Gucci）

外面與 Gucci Icon Ring 如出一撤，但內層就另有乾坤。其出自 Oura 之手的智能戒指部份可以提供 100m 水深防水以及全天候心率監測功能，由於戒指的體積比手錶要細上不少，其可以長時間地戴在手上，不阻礙睡眠、運動時可以透過手指血管得到比手錶更準確的心率數據。

Gucci x Oura 智能戒指採用無線充電設計，其專用的專用充電座都有著濃厚的 Gucci 味，另外其充滿電後約可以支援 7 日使用（圖 Gucci）

Gucci x Oura 智能戒指同時又內置了七個溫度感應器及睡眠分析等功能，為用戶計算睡眠（Sleep）、活動（Activity）及準備情況（Readiness）這三個日常分數，讓用戶透過專用的 Oura App 更了解自己的身體狀況。

小米手環 7 同期上市、便宜 20 倍但有更多功能？

Gucci x Oura 智能戒指在發表之後於全球多個地區上市，香港市場就是其中之一，售價為＄8500，備有多個尺寸選擇。

Gucci x Oura 智能戒指目前於 Gucci 香港官方網站已經有售（圖 Gucci）

雖然既為名牌、又用上 18k 金作為材料，但如果只是需要一件健康監測的工具，在市場上更為平價的選擇可謂多不勝數，如果並非追求時尚、而是走性價比路線的用戶，近來小米在香港亦正式推出了其手環系列的最新作品 － 小米手環 7，售價就僅為＄319，但可以提供的功能甚至更多。

小米手環 7 在發布不久後就極速在香港上市，而且今代功能更是歷代最齊全（圖 小米）

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