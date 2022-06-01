70吋 小米電視 LED屏幕 自行脫落｜某影視紅星曾說：「自己如果要買電視機，一定會買日本製的，因為中國製的電視機會爆炸。」中國近日發生一宗小米電視意外事故，雖然並沒有爆，但LED屏幕竟然無故自動脫落事件！事發時家中小朋友更站在電視機前，場面緊張！



LED屏幕自行脫落

事主「我腦公全世界最帥」家中有小朋友，所以長期開設了CCTV錄影，他將影片放上微博，片中可見LED屏幕不是在瞬間跌下來，而是慢慢的自行解體，小朋友甚至試過用手將屏幕倒貼回去，但並不成功，最後整塊脫落！幾乎整塊70吋屏幕責向小朋友！

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小米電視屏幕突然自行脫落事件整理

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70吋款售2800人民幣 買入不足半年

「我腦公全世界最帥」表示這台70吋小米電視EA70 2022款（香港並未有行貨小米電視），是在去年12月31日晚在中國小米商城購買，她還留有截圖證實。電視此前完全沒有問題，卻在完全沒有碰撞過、沒有先兆之下整塊LED屏幕連外框忽然在播放的途中脫落，只餘下機背的反光板，不說以為是office用的white board。

事件中的70吋小米電視EA70 2022款，香港並未有行貨發售。

上網影片50萬點擊

事主並非特別要責怪小米，反而是覺得事件太罕見，影片上載到微博後有50萬人收看，吸引了很多討論。網民一般認為是送貨時出了問題，因為近年因疫情令運流人手緊張，存倉空間也非常不足，可能是在運送過程中出事，小米也承諾會進行分析，找出問題根源。

去年12月31日晚在中國小米商城購買，她還留有截圖證實。

小米已全數退款

用家當然馬上聯絡小米客服熱線，但因為情況太特殊，連接線生也不敢相信，最後要電郵圖片去解釋，最後小米也急速辦理換員收機回廠研究起因，並已將貨款全數退回，以免用家日常生活受影響。

小米急速辦員收機，並將貨款全數退回，

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