MIRROR演唱會搶飛攻略，專訪鏡迷成功搶購14張心得，為MIRO fans場作準備｜MIRROR演唱會即將於7月尾舉行，全城不少鏡迷熱搶門券。雖然今次公售已改為「實名制」售票，但仍然一票難求，不少鏡迷仍未能成功入手。不過，記者找到一位鏡迷，成功在公售日購入多達14張門券，今次就專訪他，為大家分享搶購門券心得及攻略，為6月10日MIRO fans場次開售作準備。



今次記者找來一位鏡粉，化名「阿K」，他／她一直都是MIRROR忠粉，而且身邊有不少朋友同樣是MIRROR fans，今次公售就準備好不少裝備以及方法，成功購入14張MIRROR演唱會門券（包括自己入場及幫朋友購買），究竟如何這麼厲害可以購入多達14張「一票難度」的門券？立刻聽聽阿K的分享。

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阿K成功購入多達14張MIRROR演唱會門券，更指其實如果準備充足，要成功入手並不太難。

鏡粉分享 6大成功網上購票技巧👇👇

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技巧1｜準備多台手機與平板

最基本的技巧，便是準備多台手機及平板電腦，而且最好Android及iOS都準備好，因為就今次搶門券時，就發現Android運行Urbtix app竟然比iOS更順更快（以往都是iOS較好），最後成功在Android app上購得多張門券，分散方法令成功率提高。

技巧2｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。而且阿K就發現各網絡商在處理不同網上購票網站時表現大不同，使用「1字台5G卡」時特別快速，而且更成功購入4張門券；反而用「中資C台5G儲值卡」，卻「窒下窒下」。多台手機用上不同電訊商，亦可分散風險。

阿K指，雖然市面上「中資C台」有推出5G儲值卡，但搶票時的網速表現卻比起其他電訊商4G更差，但總叫聊勝於無。

技巧3｜電腦準備多個不同瀏覽器

除了手機外，亦同時需要利用電腦來搶票，不過如Urbtix會自動detect多個browser時會停止自動refresh。想更有效率可以下載多個不同品牌browser，如阿K用Mac機時，便下載了Chrome、FireFox及Brave browser，這樣同時多開幾個browser都沒有問題。不過記緊同一個WiFi網絡不要連上太多device搶飛，因為當系統detect一個IP「要求」入網購票次數太多，有機會被認為「機械程式」而被block。

技巧4｜隨機應變

阿K還指除了如前文建議有充足的準備外，在搶飛期間多上不同MIRROR fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案而微調搶飛方法。就好似今次MIRROR公售，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現頭2小時有不少fans以Android Urbtix app成功購入，因此立刻轉軚，主力以Android app來搶飛。

技巧5｜熟悉購票流程

無論Urbtix或Cityline購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。而Urbtix及Cityline的流程都是大同小異，先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，確定位置後再輸入「實名」後，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，阿K就建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。當然，如MOX等虛擬信用卡，可以利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。

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MIRO fans特別場必知 Q&A



Q：我有資格買MIRO 特別場演唱會飛嗎？

A：只要成功註冊成為MIRO會員，喺之前《 MIRO獨家專享「FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動 》中無中籤，同埋喺 6月1至6號成功登記 參加《 MIRO特別場門票登記購買活動》，就可以喺6月10號以先到先得形式購買，數量有限，售完即止。

Q：MIRO 特別場同行出席者要係 MIRO 嗎？

A： 每位合資格MIRO只限購買演唱會MIRO特別場演唱會飛一次，每位MIRO 購買最多兩張，需在Cityline 指定網站輸入 MIRO會員號碼同MIRO登記電郵地址認證身份。記得買嘅時候，打返演唱會出席人附有相片嘅身分證明文件上英文全名作實名制之用。 同行友人毋須一定為 MIRO。你可以約 MIRO 一齊去，又或者帶你嘅家人或朋友去！

Q：演唱會當日，要幾點到紅館核對身份？

A：8月5至6日場次，則下晝4:30pm 到達現場，並依照工作人員指示，核對身份。主辦機構會為所有被核對身份後嘅持票人士加上記認， 演唱會開始前，可以再次記認及同你門票入場。

MIRO特別場 詳情



場次：2022年8月5及6日

時間：晚上8時15分

地點：香港體育館

票價：HK$1280 / HK$880 / HK$480

