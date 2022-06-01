旅發局推出「賞你食」餐飲優惠，在 6 月 2 日起，一連 6 個星期推出 2 萬套半價現金券。市民可以分別用 $100／$200，買到原價 $200／$400 的現金券。這些餐飲現金券可以在計劃認可的餐飲商戶﹑超過 800 間本地餐廳中使用。



購買方法

1）首先在 OpenRice 官網的活動頁面中選擇「$200 現金券」／「$400 現金券」



2）選定商戶及兌換地點，再點擊「立即購買」



3）輸入手提電話號碼以登入 OpenRice 賬戶或作首次登記



4）選定「賞你食」優惠碼以半價購買「$200 現金券」／「$400 現金券」



5）選擇電子付款方式（VISA、Mastercard、美國運通、銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及 BOC Pay）



6）確認交易正確後點擊「付款」，完成購買



👇👇「賞你食」半價現金券參與餐廳👇👇

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「賞你食」半價現金券一共有 2 萬套，在 6 月 2 日起一連 6 星期推出，每個星期 4 早上 10 點開始發售，每人限購各一套半價現金券。使用時只要在 OpenRice App 中，點擊右下角的「我的 OpenRice」，選擇想使用的現金券後，點擊「立即兌換」，在點餐前向餐廳員工出示現金券的 QR 碼即可。

活動詳情：

現金券種類：$100買價值$200現金券（一套4張﹑每張$50）／

$200買價值$400現金券（一套2張﹑每張$200）

購買日期：2022年6月2日～7月13日（逢星期四早上10點開售）

名額：合共20,000個

活動網站：https://feastsntreats.openrice.com/index.html

