淘寶199包郵到港中伏｜淘寶網「淘寶年中慶」推出199包郵優惠，只需買滿¥199，就0運費包郵到香港，相當吸引。不過有網民就在facebook「淘寶開心share」群組出文，表示：「淘寶199包郵到港真系玩死我！」事主的貨品被賣家自行拆件寄，只有1件包郵其他都要付運費，網民回應熱烈，原來相當多人「中過伏」。



官方直運 滿199幾多件都係0運費

今年「淘寶年中慶」再加推優惠，跨店買滿¥199也可包郵到港，只要每一件貨都標明屬於「199包郵」，總額加起來夠¥199，則可0運費使用官方直運送到香港，連跨境段郵費也不收。

facebook「淘寶開心share」截圖

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4 Step 用 淘寶199包郵直運到港

「淘寶開心share」苦主出文 100個回應

，表示購買了一批全屬199包郵的商品，賣家卻將之拆開成數件包裹，更表示199包郵只計其中一件，其他也運費照付！更推說是因為貨品超重分單，多收的運費是物流收取，與店方無關。最終事主要聯絡淘寶客服，才能成功退回運費，但過程超煩，事主才上網「呻兩句」，表示被淘寶玩死！回應多達100個，不少人都表示在使用「淘寶199包郵」時有遇上困難。

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