Sony Xperia 1 IV 拍攝測試｜Sony 在 6 月正式發售旗下的年度旗艦 Xperia 1 IV，出於 Sony 機的傳統強項，其拍攝能力依然是今代最多人留意的賣點之一，尤其新加入的真．光學變焦更是業界先河。



早前《香港01》科技玩物記者取得 Xperia 1 IV 的市售版實機之後，就出外進行了一輪的拍攝測試，從拍攝體驗、以至成像質素都有更深入的理解，以下就與各位再分享一下 Sony Xperia 1 IV 的使用後感以及各鏡頭的拍攝樣張。

今篇主要為測試 Sony Xperia IV 的拍攝硬件，如要閱讀早前的外型試玩及上市資料，可以按此跳轉👇👇👇

Sony Xperia 1 IV 「舊鏡頭」表現俱佳

Sony Xperia 1 IV 主鏡頭以及廣角鏡的鏡頭硬件其實與上代的 Xperia 1 III 一模一樣（蔡浩騰 攝）

Sony Xperia 1 IV 繼續採用三鏡頭設計，全部皆採用 1200 萬像素 CMOS，仔細比對一下，不難發現其主鏡頭以及廣角鏡的鏡頭硬件其實與上代的 Xperia 1 III 一模一樣，但並不代表沒有測試的價值。

不過由於 Xperia 1 IV 所用的 Qualcomm S8 Gen1 處理器加入了全新的 ISP，在拍攝質素上有著顯著進步，尤其在夜景的測光方面，今代 Xperia 1 IV 解決了上代對焦慢以及偶有測光錯誤的問題，上手拍攝體驗相當「爽快」。

👇👇👇按圖放大看 Xperia 1 IV 主鏡頭試相👇👇👇

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👇👇👇按圖放大看 Xperia 1 IV 廣角鏡頭試相👇👇👇

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真．光學變焦鏡試拍有驚喜

於上代的 Xperia 1 III 當中，Sony 於其遠攝鏡上採用了「雙焦段」的系統，讓用家可以一鏡兩用，雖然效果的確不俗，然而使用上手，其實就與兩支不同焦段的鏡頭沒有太大分別。

在上一次的測試中，即使是工程機已經可以見到 Xperia 1 IV 的變焦功力，但上市版本在軟、硬件上的契合度明顯又再提升（蔡浩騰 攝）

而今次的 Xperia 1 IV，雖然依然是採用潛望式架構，但最強之處就在於改用了更強勁的無段變焦系統，讓用家可以在 3.5x ~ 5.2x 之間的變焦距離進行無縫切換，拍攝時在這兩個焦段中間 Zoom In/Out，大有數碼相機的使用體驗。

Xperia 1 IV 長焦鏡頭 3.5x （左）、5.2x （右）倍數變焦試相

在今次的測試當中，我們可以更清楚地體驗到 Xperia 1 IV 長焦鏡頭的強處，尤其在新 ISP 的加成之下，用 Xperia 1 IV 拍攝中距離的影像可謂無懈可擊，不單細節做到應有水平，更添加了光學長焦鏡應有的散景效果，的確令人十分驚喜。

👇👇👇按圖放大看 Xperia 1 IV 變焦鏡頭 3.5x 試相👇👇👇

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👇👇👇按圖放大看 Xperia 1 IV 變焦鏡頭 5.2x 試相👇👇👇

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Sony 限制變焦拍攝的巧思？

如果有留意其他廠商帶有高倍變焦鏡的手機出品，可能會發覺不少機種會支援 50x、甚至 100x 的變焦，但 Sony Xperia 1 IV 則只有 15.6x，或者有不少人會對此設計會存在疑問。

Sony Xperia 1 IV 最高的變焦倍數只有 15.6x（蔡浩騰 攝）

但在記者測試過後，就大概了解 Sony 在此設定背後，是有考慮過相片質素的「可用」與否 － 如果變焦至 5.2x 以上，已經是數碼變焦的範圍，過高的變焦其實只是單純將相片中的像素放大，加以運算之後僅得一堆「起格」的相片，其實意義不大。反觀 Xperia 1 IV 就將變焦範圍控制在 15.6x 之內，變相就是強制將其實拍相片質素控制在「可用」範圍。

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熱量問題成為硬傷？

Sony Xperia 1 IV 在拍攝質素上，的確可稱為 2022 年智能手機中數一數二的位置，然而其內置的處理器 Qualcomm S8 Gen1 雖然在其拍攝運算上有所助益，但卻帶來另一個值得留意的問題 － 熱量。

在拍攝相片、影片時，S8 Gen1 會有相當明顯的熱量發放，尤其當使用連環快拍、或是拍攝高清影片之時就最為嚴重，而往往 Xperia 1 IV 在連續拍攝幾組相片之後就會出現高溫警告、甚至因為過熱而需要限制功能，首當其衝的就是將屏幕的更新率從 120Hz 硬降至 60Hz，一些需要運算的拍攝功能如眼球對焦等都會暫時關閉。

在 Sony Xperia 1 IV 未燙手之前，系統已經出現有關的警告，顯然 Sony 對其溫度控制相當嚴格（蔡浩騰 攝）

從過去半年的實試經驗歸納，幾乎可以肯定熱量問題是不同廠商的共通缺點，而雖然熱量積蓄的速度更快，Sony Xperia 1 IV 的散熱亦做得不差，出現過熱的警告後若然靜置10分鐘左右，一切也就回復正常，但如果要進行持續的高強度輸出，Xperia 1 IV 就或者難以令人滿意。