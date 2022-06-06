屏幕摺疊型手機市佔率較去年急增 571%　除三星大賣外還有這品牌

以高端市場作主打的可摺疊螢幕手機發展蓬勃，據市場調查機構 DSCC 公佈資訊，2022 首季出貨量為 2.22 百萬部裝置，較去年同期急增達 571%；而當中最熱門類別，自然是價格及設計最近似主流直身機型的揭蓋式摺屏機。



跟據 DSCC 早前發表報告，2022 年首季度最暢銷摺屏機型，頭兩名均由三星壟斷。其中首名機型 Galaxy Z Flip3 獲高達 51% 市佔率、而次名 Galaxy Z Fold3 亦獲約 23% 市佔率比例，讓作為摺屏市場開拓先驅的三星，仍牢固地抓緊全球摺屏手機市場約 74% 的逾七成極大份額。

點擊圖片了解DSCC的報告，以及最暢銷摺屏機型外觀。

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如果從摺屏機類別觀看市場趨勢，最受歡迎機種將為價格及機身尺寸、設計均更接近主流直身機型的揭蓋式摺屏機。這個結論充份反映在摺屏手機 2022 年首季銷售數據上，皆因市場佔有率達 20% 的華為，其熱賣機型 P50 Pocket 亦屬於揭蓋式摺屏裝置，在國際市場推出短短數月，就已獲近 20% 市佔率，亦同樣是華為斬獲兩成市場的最大功臣。

由於 Galaxy Z Flip3、Z Fold3 加上 P50 Pocket 已佔據市場高達約 94% 份額，對其他想進軍市場新晉挑戰者而言，可謂任重而道遠。

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