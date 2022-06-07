MacBook Air M2 新版本 WWDC 2022 發表｜今年度的 Apple WWDC 開發者大會認真精彩，在其開幕 Keynote 之上，Apple 除了帶來 iOS、MacOS 的重磅更新，更罕有地在WWDC 上公布了不止一樣硬件新品，包括新一代的 M2 晶片，以及以此為核心的兩部新型號 MacBook Air 以及 MacBook Pro！



M2 版本 MacBook Air、全新設計 9 大更新

Apple MacBook Air 對上一次從設計層面進行大更新，已經要數到 2018 年，而今次 Apple 在 WWDC 發布的新版本，除了是採用更強勁的新世代 Apple Silicon M2 晶片，其外觀更有著大幅度的修改，以下就為大家歸納出 9 大必知重點。

【1】處理器

今代 MacBook Air 採用了全新的 M2 晶片，其採用第 2 代 5nm 製程，以 8 核 CPU 以及最多 10 核 GPU 組成，另外加入了 16 核 Neural Engine 神經引擎，同時支援多達 24GB 快速統一記憶體，因而可以輕鬆應付更多複雜繁重的工作。

M2 晶片專為大幅加快影片工作流程而設計，除了加入ProRes 影片引擎，又能夠比以往播放更多段 4K 和 8K 影片串流。

【2】屏幕

2022 年新版本的 MacBook Air 屏幕採用與 16” 新 MacBook Pro 同樣設計的 Liquid Retina 窄邊瀏海屏幕，尺寸為 13.6”、支援 10 億種顏色顯示，另外其最高亮度為 500nits、比以往高 25%。

【3】前置鏡頭

MacBook Air 配備全新 1080p FaceTime HD 相機，擁有更大的影像感應器和更高效的像素，令解像度及低光拍攝表現比上一代進步達兩倍。

【4】音響輸出

新版本 MacBook Air 配備四揚聲器音響系統，並支援 Spatial Audio 空間音訊以及 Dolby Atmos 全景聲輸出。

【5】MagSafe 充電

在上一代被削除的 MagSafe 磁力充電頭，在今代又回歸，而除此之外，上代都有的兩個 Thunderbolt 插槽以及 3.5mm 耳機插槽則依然「健在」。

【6】機身重量／厚度

據 Apple 所言，新版本 MacBook Air 的機身為全鋁金屬一體式設計，加上更精密的造功，令 2022 年版本的 MacBook Air 機身對比上代縮小 20％，厚度僅 11.3 毫米，僅重 2.7 磅。

【7】續航力

出於 M2 晶片的低耗屬性，即使新版 MacBook Air 配備更大的顯示器以及可提供更佳效能表現，它的電池使用時間仍十分出色，一般使用可以撐足整天，而影片播放時間更長達 18 小時。

另外，2022 版本的 MacBook Air 亦是首次支援快速充電的型號，用户可選配 67W USB-C 電源轉換器，在 30 分鐘內可充電多達 50%。

【8】顏色選擇

除了以往的太空灰、銀色，Apple 在今代就將金色版本換成了「星光色」，另外加入帶有深藍色調的「午夜暗色」，合共 4 種顏色供用戶選擇。

【9】售價及上市日期

配備 M2 的 MacBook Air 售價由 HK$9,499 起，將於 7 月正式在香港推出。

同場加映：M2 版本 13” MacBook Pro

在 WWDC 的 Keynote 之上，Apple 除了發表 M2 晶片版本的全新 MacBook Air 之外，舊有的 13” 屏幕版本 MacBook Pro 都加推了 M2 晶片版，基本上的機型、設計與 2016 年的版本一致，只是因為換上了 M2 晶片而獲得更強的效能與續航力。而其亦是目前 Apple MacBook 陣容中效能最強大且仍然保留 Touch Bar 的型號。

配備 M2 的 13 吋 MacBook Pro 售價由 HK$9,999 起，同樣最快將在 7 月推出市場。

新、舊版本 MacBook 規格／售價對比

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