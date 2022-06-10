父親節禮物 蘇寧／電器幫／衛訊網店優惠｜6 月 19 日父親節就到，大家準備好禮物了嗎？如仍未有想到送什麼，以下的電器商網店優惠可能是不錯的參考，電鬚刨﹑耳機﹑音響﹑手機等，多款爸爸適合的電器都正以折扣價發售。



蘇寧父親節網店優惠

即日起至 6 月 19 日，每日 10 點都有限量產品開搶，Samsung Galaxy S22 Ultra 5G $8,798﹑Samsung 200W 2.1Ch Soundbar $859﹑LG 50吋 4K 智能電視 $4,799等，都是必搶的劈價產品，想買來送給爸爸的話，就要各產品的留意開搶日期。

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ElecBoy 電器幫父親節優惠

即日起至 6 月 18 日，ElecBoy 電器幫亦有父親節優惠，折扣產品分有電鬚刨﹑電動牙刷﹑咖啡機﹑按摩器等。同時買任何產品滿$800輸入「SUPERDAD40」即減 $40；滿 $2,000 輸入「SUPERDAD100」即減 $100；滿 $3,000 輸入「SUPERDAD150」即減$150。

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