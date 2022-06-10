Honor X8 實機評測｜華為自年前被美國制裁之後，手機業務一厥不振，幸而旗下的子品牌 Honor 得以賣走、成為獨立品牌繼續出機。

而作為獨立品牌的 Honor 亦繼續以往的定位，推出不少性價比不俗的平價中階機，例如近期由代理引入香港的 Honor X8，售價僅＄1,699，在設計、功能上都有著不俗的平衡。



Honor X8 上手、輕量機身值讚

Honor X8 的機背加入幻彩效果，在不同角度的光線下會有不同的色彩折射（蔡浩騰 攝）

一般千元手機，為了控制成本，大都會在機身物料上「開刀」、大幅使用塑膠物料作為機身，不過 Honor X8 就找到了一個折衷的做法，採用金屬色的塑膠邊框配以磨沙玻璃機身，看上去不會太過膠感之餘，亦能將機身的重量降至 177g，配合平整的邊框設計，上手的感覺輕巧、且握持感十足。

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中低階處理能力

Honor X8 的內置處理器為出自 Qualcomm 的 Snapdragon 680（蔡浩騰 攝）

Honor X8 的內置處理器為出自 Qualcomm 的 Snapdragon 680，定位屬於中低階級數的 4G 處理器，在平價機種上的登場率十分高，早前小米旗下的 Redmi Note 11 就是採用同一枚處理器，其處理效能可以足夠應付日常的上網、溝通所需，但用以進行高階遊戲就顯然會有點吃力。

Honor X8 的介面設計與過去幾年的華為機種如出一撤，值得一提的是保留了華為招牌的指關節觸控，可以輕敲兩下屏幕截圖、又或是以節關指劃出想要截取的畫面部份。

在 Honor X8 的屏幕上以指關指敲兩下可以屏幕截圖、又或是以節關指劃出想要截取的畫面部份。（蔡浩騰 攝）

6400 萬像素鏡頭獨挑大樑

Honor X8 的四個鏡頭，其實就只有三個可以真正用於拍攝（蔡浩騰 攝）

作為一部千元機種，相信各位對 Honor X8 的拍攝能力都不會太高要求，但 Honor X8 在這方面又未算失禮，至少其 6400 萬像素鏡頭平常會以「四合一」像素的方式作輸出、拍攝 1600 萬像素的相片，色水、測光都有著不錯的表現。

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至於其餘的 3 支鏡頭，就只有廣角鏡以及微距鏡可以用來拍攝，而且像素規格一般、定位稍為傾向玩味，在日常生活中的實用價值不大。