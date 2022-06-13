WWDC2022 發布會公布完新的 iOS 系統後，果迷今年最期待的一定是秋季發布會，全新的 iPhone 14 將在那時面世。網上一直流傳 iPhone 14 將會有 4 款機型﹑大改瀏海設計和鏡頭升級等，而近日 YouTube @iupdate 就提升曝光了 4 款 dummy 機，率先為果迷公開新機的外觀設計。



機身大小

從「iupdate」的影片的可見，iPhone 14 系列將有 4 款手機，不過有可能只保留兩個尺寸，包括：6.1吋的iPhone 14﹑14 Pro 和 6.7 吋的 iPhone 14 Max 和 14 Pro Max，將不會推出 5.4 吋的 mini機款，可能和銷量未如理想有關。

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（YouTube @iupdate 影片截圖）

iPhone 14外觀

和 iPhone 13 比較，iPhone 14 的外觀沒有明顯的改動，不論是鏡頭﹑背蓋﹑邊框和底部喇叭都和舊款的設計相似，唯獨鏡頭尺寸變大和貼近鏡頭模組的邊緣。

（YouTube @iupdate 影片截圖）

14 Pro 鏡頭

iPhone 14 Pro 系列繼續三鏡頭設計，同時明顯比上代更大更突出，有機會因與鏡頭由1,200萬提升到4,800萬像素有關，而影像感測器也增加25～30％，亦令相機鏡頭的高度有所提升。

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（YouTube @iupdate 影片截圖）

瀏海設計

傳了很多年的m字額設計更改，終於可能在 iPhone 14 上額現，模型機沒有黑色瀏海，改以用打孔螢幕取代，保留前置鏡頭和 Face ID 模組，螢幕將會看到有「i」字的造型設計。

（YouTube @iupdate 影片截圖）

規格

iPhone 14 系列的規格也有明顯差異，iPhone 14將會繼續使用 A15 晶片，而 iPhone 14 Pro 即升級用 A16 晶片。另外，Pro 機也將配備 8GB Ram，iPhone 14 即只會升級到 6GB RAM

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資料來源：YouTube @iupdate