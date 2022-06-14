網騙｜旋拍賣貨有「海外買家」？網民開帖被圍插、始知是元祖網騙

旋拍網上騙案｜自互聯網興起，網購、網上拍賣就漸趨平常，近年也只不過形式由傳統的論壇、拍賣網頁，變成大家智能手機中的 Apps 而已。

雖然買賣方式推陳出新，但騙徒卻也繼續潛伏在各大平台、而且使用的方法也沒有多大變化，所謂橋唔怕舊最緊要受，早前就有香港網民差點衰在「元祖級」騙案手法上上，幾乎中伏。



旋拍遇「越南買家」、花高價買二手貨？

事源早前就有網民在連登討論區開帖，指他放在《旋轉拍賣 Carousell》（下稱「旋拍」）上閒置出售的電腦屏幕，竟然收到自稱來自越南的買家查詢，而且不惜要付出更高價錢以及承包運費，要求事主提供銀行戶口資料及表示將安排速遞上門收貨。

對方指因為越南購買的成本太高，才需要在香港購買相關的屏幕（圖 LIHKG）

事主自感半信半疑，故將對話截圖上網詢問連登網友，但在同時又繼續與該家保持聯絡，見其可以提供越南的電話號碼，就認為買家真的可以信賴。結果有經驗的網民一眼識穿此為騙徒的慣常手法，除了極力勸阻事主進一步與「越南」買家溝通，又斥責事主財迷心竅、因貪心才會不理勸告。

+ 3

元祖級騙案手法、受害者貨財兩失

雖然今次的事主在連登網民力勸之下，最終未有將貨物寄出，但翻查資料，其實類似的詐騙手法已在網絡上存在多時，由 20 年前的 eBay、Yahoo 拍賣興起時已經存在。

騙徒往往會訛稱自己來自偏遠國家、因為在他們的國家難以買到相關的貨物，所以願意付出比標價高幾成、甚至數倍的價錢購買，為了提升可信度，騙徒更會要求賣家提供銀行資料，再以空頭支票做出「已匯款」的假象，若賣家信以為真、將貨物寄出的話，即免費將貨物拱手送人。

騙徒往往會委託 FedEx、DHL 等有名的速遞公司收貨、增加可信性，但其實速遞公司也只是照單辦事，事後亦不能循他們的途徑追究（圖 FedEx）

除了騙取貨物，近年還有更多追加的詐騙手法，例如訛稱「貨物到埗後因海關扣關、需要另外付錢贖回貨物」，又或是「國際匯款出現問題，需要先存貨以核實身份」等等，總之騙徒就是要利用賣家的貪念、以為「小財不出、大出不進」，將更多的金錢騙到手上。

網購詐騙6大危險特徵、交易忌心急／貪便宜

網絡詐騙，其實最終也離不開「收款／收貨後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，中間更會用上很多新科技手段，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙。

5 月頭時香港男子組合 MIRROR 舉行演唱會，一票難求，有騙徒就訛稱自己是唱片公司職員、可以代為訂購正價門票，引 Fans 入數訂票，騙取近 10 萬元款項（資料圖片）

以下就為大家歸納出幾個網絡常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇