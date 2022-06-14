WhatsApp資料一鍵簡易Android完美轉移iPhone｜Move to iOS更新

WhatsApp 相片、影片、history資料一鍵簡易Android完美轉移iPhone｜Apple於Android上「Move to iOS」app大更新，新加入WhatsApp完全轉移功能，用家可以只需要一鍵就可以Android的WhatsApp資料轉至新iPhone之上，對於想轉會的用家無疑是非常實用的功能。



以往Android用家如轉會用iPhone，雖然Apple官方於Android手機上有「Move to iOS」轉移資料工具app，可是WhatsApp資料一直以來官方都沒有方法可以由Android轉移至iPhone之上，只可以使用一些第三方付費軟件去做，十分麻煩。Apple最近終於更新「Move to iOS」，加入WhatsApp轉移功能，只需要一鍵便可以無痛將Android手機的資料，包括WhatsApp內的相片、影片、對話歷史等完全轉移至新iPhone之上，非常簡便。

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Android終於可以簡易轉移WhatsApp資料至iPhone上，方便用家轉會。

WhatsApp由Android完美轉移至iPhone步驟



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1. 在 Android 裝置上，確認 Wi-Fi 已開啟。然後將新iPhone和Android手機都插上電源。

2.在新iPhone上點一下「從 Android 移轉資料」，設定新的 iOS 裝置時，請同時尋找「App 與資料」畫面。然後點一下「從 Android 移轉資料」。

3. 在iPhone上看到「從 Android 移轉」畫面時，點一下「繼續」。然後等候一組十位數或六位數代碼出現。

4.Android上開啟「移轉到 iOS」App，根據畫面指示點按確定至需要輸入「代碼」的畫面，然後輸入代碼。

5. 連線至暫時的 Wi-Fi 網路，iPhone會建立暫時的 Wi-Fi 網路。在 Android 裝置上點一下「連線」以加入該網路（或用相用的Wi-Fi網絡都可）。然後等候「傳送資料」畫面出現。

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可以選擇WhatsApp資料轉移至新機。

6. 在Android 裝置上，選取要移轉的內容（包括可剔選WhatsApp），然後點一下「繼續」，靜置兩部裝置，直到 iPhone 裝置上顯示載入列完成。整個移轉過程可能需要一段時間，時間長短依移轉的內容量而定。

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有三項資料過不到？



不過官方指雖然大部份WhatsApp資料都可以過戶，不過有3樣資料就不能轉移，包括「付款有關資訊」、「WhatsApp電話歷史」、「用家status（關於我）」。雖然不能將這三個項目轉移，但相信對大部份用家而言並非什麼問題吧。