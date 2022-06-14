Android病毒｜又有18款Apps被揭含小丑惡意程序 偷錢盜個人資料
Android 病毒｜Android 系統的開放性雖然高，然而卻屢遭惡意程式威脅，去年在 Google Play 上發現的「小丑」惡意程序到今時今日都依然未被完全封鎖，最近又有一批新的 Apps 被發現上載於 Google Play Store，用戶不小心處理除了可能被偷個人資料，更可能有金錢損失。（2022 年 6 月更新）
18 個 Android Apps 被植入 「小丑」程序、用戶快刪保平安
名為「Joker（小丑）」的惡意程序，由 2021 年開始於 Google Play Store 上發現，有關的黑客會將之偽裝成不同功能的 Apps，而一旦被 Android 手機用戶安裝及開啟，Apps 不單會盜取用戶的聯絡人名單、裝置資料、短訊等個人私隱，更有可能會自行為用戶訂閱一堆昂貴又無用處的月費服務，相當危險。
由於將「小丑」程序轉裝成新的 Apps 的過程並不複雜、而且生成的偽裝 Apps 都可以具備一定的功能，令 Google Play 的審查機制未能完全偵測。
幸而有不少保安機構都著力追蹤著 Google Play Store 上有關「小丑」程序偽裝 Apps 的蹤跡，其中 SecneurX 就會不時於其 Twitter 上發表有「小丑」Apps 的發現報告，在過去個多月，他們就先後公布了 18 個類似的 Apps。
雖然在收到有關通報之後，Google 會盡快將涉事的 Android Apps 從 Google Play Store 下架，但由於這些 Apps 看上去都是安全且實用的工具 Apps，用戶最好檢查一下自己的手機有否安裝以下個 Apps 的任何一個並即時刪除。👇👇👇
危險手機 Apps 四大危險特徵
按照目前 Play Store 薄弱的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇