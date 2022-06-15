20+款iPad、Samsung、小米、Android平板優惠合集｜消委會評測

消委會平板電腦評測、iPad／Android／小米／Surface平板優惠合集｜消委會早前評測了10款市面上熱門平板電腦，包括iPad、Samsung、小米XIAOMI、Nokia、Microsoft Surface等不同款式的平板，各有優劣。而記者就為大家總合現時市面上主流平板電腦優惠，在取得第二期消費券前，以更抵的價錢將心儀平板電腦入手。



今次記者總合了大部份主流網台以及Back to school優惠的「U-Mac Program」，比較了20多款iPad、Android、Huawei及Microsoft等不同平板電腦的價錢，找到不少最近減價優惠抵買的款式。

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Apple iPad系列一向都有不少fans喜愛，可是一直以來減價幅度都不大，大都只是減1-200元左右。減幅最大可算是去年推出的iPad Pro（第5代），如Club Shopping、Smartone網店都減近千元，算幾抵買。如果大家是學生哥、或大專畢業生，亦可以考慮「U-Mac Program」，各款最新的iPad減價幅度更大，差不多有9折優惠，還有不少贈品，亦可考慮。

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而Android平板方面，Samsung及Xiaomi小米平板都是近年用家喜愛的款式，不過減幅並不明顯。如數最抵買，應該是蘇寧網店的XIAOMI PAD 5（小米平板5），皆因難得減價$200，只需要$2499便可購入；另外Samsung官網亦將Samsung Galaxy Tab A8由$1988減至$1789，亦是入門級Android平板電腦之選。

如不介意使用HarmonyOs（亦可安裝Android app），Huawei MatePad Pro（10.8吋）最近友和及Club Shopping亦相當抵玩，前者減至只需要$3600、後者$4988額外送鍵盤（原價$5199）。

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最後，如想用回比較習慣的Windows系統，Microsoft Surface Pro 8相信是不二選擇。最近蘇寧網店Microsoft Surface Pro 8（i5／256GB／8GB）版本大減價，由原價$9988，減至$8888，減達$1100，亦都非常值得入手。

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