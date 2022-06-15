消委會平板｜在智能手機之外，平板電腦亦是不少人日常工作、娛樂都會用到的智能裝置，而除了最暢銷的 Apple iPad 之外，近年不少廠商都有再推出平板電腦的新品，價格由最平價的千多元、以至破萬的選擇都有，但究竟這些平板表現如何？

香港消委會早前就測試了 2022 年香港市場有售的 10 款新型號平板電腦，並作出評分報告，有意入手平板產品的話可以參考一下。



消委會測試 10 款平板電腦

消委會今次測試的 10 款平板，主要集中在 2021 年至 2022 年之間在香港市場發售的產品，基本上涵蓋了市面上主流的 4 個作業系統，分別為 Apple iOS、Android、華為 HarmonyOS 以及 Microsoft Windows 11。

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👇👇👇按圖放大睇消委會 10 款平板評分👇👇👇

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綜觀整個報告，每部的總體評分差距不大，只是 4.5 星或 4 星之分，不過在各平板的評分細項當中，就可以看到某些型號於個別範疇的表現特別出色。

小米平板5續航力最強

上年尾上市的 Xiaomi Pad 5，以靚聲、大芒為賣點，是目前市場上性價比最高的 Android 平板之一（蔡浩騰 攝）

小米上年度推出的 Xiaomi Pad 5，定價相當吸引、在第一階段消費券發放時更是不少用戶的首選，其電池表現方面獲得了最高評分，同時在影片播放以及上網方面的續航時間亦有 15 小時以上，明顯對比其他廠牌出品更為出色。

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兩平價機種被指屏幕質素較差

而在測試的 10 款平板當中，就有兩部平價機種，分別為 Samsung Galaxy A8 以及 Nokia T20 兩部 Android 平板，兩部定價皆為＄2000 以下，在第二階段消費券發放第一期後就可以即時入手。

消委會對它們的綜合評價其實不俗，但在屏幕表現方面就給予 3 星低分，並特別提到兩部平價平板的屏幕都有偏藍情況、在顯示文字時有輕微的「起格」現象。

Nokia T20 雖然機身採用金屬物料，但為了將就平價定位，在內裡的規格都只屬一般（蔡浩騰 攝）

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20+款iPad、Samsung、小米、Android平板優惠合集

今次記者總合了大部份主流網台以及Back to school優惠的「U-Mac Program」，比較了20多款iPad、Android、Huawei及Microsoft等不同平板電腦的價錢，找到不少最近減價優惠抵買的款式。👇👇各網店iPad優惠👇👇