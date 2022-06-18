小米黑鯊 5 Pro 上市速試｜目前香港市場電競手機選擇不算多，除了 ASUS ROG Phone 之外，小米有份投資的黑鯊 BlackShark 可謂另一活躍的品牌，而黑鯊較早前就發布了全新黑鯊 5 系列，今次更「一反常態」在在香港極速上市，不用 Fans 苦等大半年。

我們早前就借得了當中的高階型號黑鯊 5 Pro 作過短暫試玩，看其是否仍然保持了一貫的高水準。



黑鯊 5 Pro 目前以＄5,399 起的價錢上市（蔡浩騰 攝）

黑鯊 5 Pro 上手、變得更低調的電競旗艦

雖說是電競機種，黑鯊系列近年的出品卻是越出越低調，一些過往被認定為電競機種的「標準設計」，例如浮誇的線條、RGB 燈效等等都盡量削減，明顯在遊戲體驗之外，黑鯊是有意將旗下的旗艦機打造成日常用也不會太引人注目的模樣。

今代黑鯊 5 Pro在外觀上的變化，主要就是將鏡頭放到了機背的左上方，同時裝飾用的花紋、RGB 燈亦改變了設計，看上去有點像一塊電路板（蔡浩騰 攝）

而今次上手試的黑鯊 5 Pro，一樣繼承了如此低調的設計語言，同時在機型上就與上代分別不大，同樣採用帶有弧道的磨沙玻璃機背，握在手上十分充實，不論是直持還是橫持作遊戲用途時都可以提供不俗的手感。

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高階打機性能、散熱為最大賣點

既然是 2022 年發售的遊戲／電競手機，在規格上當然亦要追貼大市，黑鯊 5 Pro 就採用目前市場上最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 處理器，基本上可以應付 Android 系統上所有的手機遊戲大作，我們在其上以最高設定運行《Apex Legends Mobile》，可以長時間保持 60fps 輸出。

我們在其上以最高設定運行《Apex Legends Mobile（蔡浩騰 攝）

但效能強大對於採用 S8 Gen 1 的機種而言並非首要賣點，因為 S8 Gen 1 效能強大的背後，熱量問題亦是非常驚人，如沒有足夠的散熱、降溫手段，不單遊戲體驗會非常差勁，甚至會影響遊戲的運行表現。

黑鯊 5 Pro 的雙VC 散熱板，總面積達到 5320m㎡（圖 黑鯊）

而黑鯊 5 Pro 就加入了目前市場上最大面積的雙 VC（Vapor Chamber）散熱架構，令其散熱效率有非常大的提升，以我們的實際測試，即使是以黑鯊 5 Pro 重度遊戲近半小時，機背依然只是微暖，散熱表現比早前同樣出自小米系譜的 S8 Gen 1 電競手機 POCO F4 GT 更強。

表現上乘、售價稍高

在短暫試玩過黑鯊 5 Pro 後，記者認為對比上代，今代除了換上更強的處理器、鏡頭以外，其實進步不算大，主要因為上代黑鯊 4 Pro 的優點實在太明顯，例如肩鍵的軟件配套、120W 快速充電等，如今黑鯊 5 Pro 只不過是在這些賣點之上換上更強的處理能力而已。

黑鯊 4 Pro 雖然「只有」S888 處理器，但作為日常用主機在各方面都有不俗表現（蔡浩騰 攝）

黑鯊 5 Pro 目前已經上市，定價為＄5,399 起，雖然未算最貴價的 S8 Gen 1 旗艦機種，然而在電競機範疇，小米 POCO F4 GT 乃珠玉在前、功能不差太遠又有更便宜的售價；而如果是要尋找一部可用作日常主力機、又能勝任遊戲功能的話，上代黑鯊 4 Pro 更可以低＄1500 的價格入手。總的來說，在目前的價位而論，黑鯊 5 Pro 的競爭力似乎不高。