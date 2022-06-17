iPhone 14 Pro跑分曝光　A16晶片綜合跑分有這成績：性能太強了

近日，關於iPhone 14 Pro手機的安兔兔跑分訊息被外媒曝光，根據曝光顯示，這款手機的綜合跑分成績高達896000分。



由於iPhone 14 Pro搭載了全新4nm的A16晶片，據悉通過跑分成績來看，較比前一代滿血版的A15晶片，其CPU的綜合性能將提升42%，GPU則提升35%，對於移動處理器來說，這樣的成績可以說非常不錯了。

網傳iPhone 14 Pro的跑分測試成績出爐，有這個分數網民表示已很不錯！

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不過目前這一爆料的真實性也沒有得到較為權威的證實，據悉iPhone 14系列將會採用A15滿血版和A16兩種晶片組合，其中Pro版本才會採用4nm的A16晶片。

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