MacBook Pro M2 版開售｜首款搭載 Apple 最新 M2 晶片的MacBook Pro 13” 手提電腦率先在今日（6 月 17 日）開售，比另一款賣相更吸引的M2核心機種 MacBook Air 略早面世。

新作當前，果粉難免難以抉擇！即衝MacBook Pro M2 ？等MacBook Air M2？如果想要入手新的 MacBook 又要如何選擇？以下就提供 10 個不同的範疇供大家在選擇時有個參考。



加入 M2 晶片的 MacBook Pro 13（2022）即將在 6 月 17 日之下午 8 時正式開售（圖 Apple）

MacBook Pro 還是 MacBook Air？買機前的 10 個考慮

+ 6

【1】價格

M2 版本的 MacBook Pro 13” 的起始價為港幣＄9999，對比 MacBook Air 貴＄500。

【2】規格

但另外需要留意的，是 MacBook Air 的最平價版本，其晶片上的 GPU 核心較少、只有 8 核，而 MacBook Pro 起始已經是 10 核規格，在處理圖像上會有更大空間。

【3】散熱

MacBook Pro 由於仍然大幅度沿用舊設計，故內裡依然有加入風扇作散熱之用，雖然 M2 晶片的熱量已比以往的 Intel 處理器少很多，但如果是需要用它來進行重度工作如 3D 繪圖、高清影片剪輯，有風扇是會較有保證。

【4】Touch Bar

MacBook Pro 沿用舊設計的另一個好處，在於其屏幕下方依然有可以觸控的副屏幕 Touch Bar，其對於部份專業用戶而言仍然是有一定的作用。

【5】MagSafe

然而 MacBook Air 用的新設計，就將 MagSafe 磁吸充電重新加入，除了令充電時更為安全，亦不需要在充電時佔用一個 USB-C 插槽。

【6】續航力

MacBook Pro 的電量比 MacBook Air 多，據 Apple 提供的數據，MacBook Pro 的使用時間可以達到 20 小時，比起 MacBook Air 還要再多 2 小時。

【7】屏幕

新版本 MacBook Air 的屏幕為 13.6”，而且用的是 Liquid Retina Display，對比 MacBook Pro 的更大、更先進。

【8】前置鏡頭

新版本 MacBook Air 的 FaceTime 鏡頭為 1080p，而 MacBook Pro 則繼續停留在 720p 級數。

【9】機身流動性

即使未計機身厚度，單計機身重量，新版 MacBook Air 的機身只重 1.24kg，而 MacBook Pro 則為 1.38kg，如果要經常帶機出外，MacBook Air 會更為便攜。

【10】顏色選擇

今代 MacBook Air 加入了帶深藍的「午夜暗」色，以及帶金的「星光」色，而 MacBook Pro 就繼續只有太空灰與銀色選擇，對於外型有要求的用戶，可能會更喜歡 MacBook Air。

新、舊版本 MacBook 規格／售價對比

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