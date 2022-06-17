MacBook Pro M2即日開售、即衝定等MacBook Air ？買機前10大考慮
MacBook Pro M2 版開售｜首款搭載 Apple 最新 M2 晶片的MacBook Pro 13” 手提電腦率先在今日（6 月 17 日）開售，比另一款賣相更吸引的M2核心機種 MacBook Air 略早面世。
新作當前，果粉難免難以抉擇！即衝MacBook Pro M2 ？等MacBook Air M2？如果想要入手新的 MacBook 又要如何選擇？以下就提供 10 個不同的範疇供大家在選擇時有個參考。
MacBook Pro 還是 MacBook Air？買機前的 10 個考慮
【1】價格
M2 版本的 MacBook Pro 13” 的起始價為港幣＄9999，對比 MacBook Air 貴＄500。
【2】規格
但另外需要留意的，是 MacBook Air 的最平價版本，其晶片上的 GPU 核心較少、只有 8 核，而 MacBook Pro 起始已經是 10 核規格，在處理圖像上會有更大空間。
【3】散熱
MacBook Pro 由於仍然大幅度沿用舊設計，故內裡依然有加入風扇作散熱之用，雖然 M2 晶片的熱量已比以往的 Intel 處理器少很多，但如果是需要用它來進行重度工作如 3D 繪圖、高清影片剪輯，有風扇是會較有保證。
【4】Touch Bar
MacBook Pro 沿用舊設計的另一個好處，在於其屏幕下方依然有可以觸控的副屏幕 Touch Bar，其對於部份專業用戶而言仍然是有一定的作用。
【5】MagSafe
然而 MacBook Air 用的新設計，就將 MagSafe 磁吸充電重新加入，除了令充電時更為安全，亦不需要在充電時佔用一個 USB-C 插槽。
【6】續航力
MacBook Pro 的電量比 MacBook Air 多，據 Apple 提供的數據，MacBook Pro 的使用時間可以達到 20 小時，比起 MacBook Air 還要再多 2 小時。
【7】屏幕
新版本 MacBook Air 的屏幕為 13.6”，而且用的是 Liquid Retina Display，對比 MacBook Pro 的更大、更先進。
【8】前置鏡頭
新版本 MacBook Air 的 FaceTime 鏡頭為 1080p，而 MacBook Pro 則繼續停留在 720p 級數。
【9】機身流動性
即使未計機身厚度，單計機身重量，新版 MacBook Air 的機身只重 1.24kg，而 MacBook Pro 則為 1.38kg，如果要經常帶機出外，MacBook Air 會更為便攜。
【10】顏色選擇
今代 MacBook Air 加入了帶深藍的「午夜暗」色，以及帶金的「星光」色，而 MacBook Pro 就繼續只有太空灰與銀色選擇，對於外型有要求的用戶，可能會更喜歡 MacBook Air。