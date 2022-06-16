Apple最新M2晶片跑分出爐　Geekbench公布多核成績比M1快多少？

近日Geekbench網站上出現了即將推出的13英寸版MacBook Pro的基準跑分測試。



結果顯示，蘋果新的 M2 晶片在多核性能方面比 M1 晶片快近 20%。

M2晶片效能有多強勁？從Geekbench網站公布的數據便可看清楚。

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蘋果 M2 晶片的運行頻率為 3.49GHz，而 M1 晶片的運行頻率為 3.2GHz，其中一個測試為單核得分為 1919，比上一代13英寸版MacBook Pro 1707的單核得分快約12%。M2晶片的多核得分則為8928，比M1晶片的7419得分高出約20%。另一組跑分成績則顯示為單核 1876 分，多核 8791 分。

蘋果此前在發布會上表示，M2晶片比M1快18%，根據Geekbench5的測試成績來看，實際情況比較符合蘋果的說法。

在測試圖形能力的Metal基準測試中，M2晶片得分為30627，比M1獲得的21001得分顯著提高。與M1的最大8核GPU相比，M2晶片最多可提供10核GPU。

蘋果M2晶片已用於新款MacBook Air和13英寸版MacBook Pro。蘋果尚未提供有關 M2 MacBook Air 何時推出的訊息，但新款13英寸版MacBook Pro將於6月17日開始接受預訂。

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