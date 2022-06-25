iPhone蟬聯最暢銷手機｜不覺 2022 年已過去大半，而各手機的頭半年銷售成績亦陸續出爐，有調查機構就公開了 2022 年 4 月的手機銷售數據，在 10 大最暢銷手機當中，就有半數皆為 Apple 出品的 iPhone 型號。



2022 年 4 月十大暢銷手機：iPhone 13 系列大拋離

市場調查機構 Counterpoint 一向會不定期公開手機市場的最新銷售數字，而在日前，他們就發表了 2022 年 4 月的手機銷售佔比報告，當中排行首 10 名的手機型號，佔有全球當月手機銷售量約 21％；但仔細觀察圖表，相信不難發現 Apple iPhone 系列不單佔有頭 10 名的榜首位置，而且全部 iPhone 系列機的銷量加總，就佔有全球超過 13% 的份額。

2022 年 4 月十大暢銷手機（圖 Counterpoint）

Apple iPhone 13 系列中的 3 個型號 － iPhone 13、13 Pro 以及 13 Pro Max 佔據全球最暢銷手機的頭三位置，而 Counterpoint 在報告中又有特別提到，iPhone 13 自發表以後就非常受歡迎，在發售後的幾個月，它的銷量一直比 iPhone 13 Pro 及 Pro Max 更多，是近年少有地超越 Pro 型號的 iPhone 機種。

iPhone 13 是近幾年銷量得以超越 Pro 型號的 iPhone 機種（圖 Apple）

Android 平價機更吃香

而在 iPhone 的強勢之下，剩下得以瓜分頭 10 位中餘下 5 個位置、合計約 7％ 銷售比率的 Android 機中，就只有 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 為高階旗艦，其餘的都是＄2－3000 港幣價位的入門機，Samsung 4 部上榜的手機當中，就有 3 部是出自較為平價的 Galaxy A 系列出品。

而較為值得留意的，是小米今次亦有機種上榜，就是香港數月前上市的 Redmi Note 11，同樣是一部平價 Android 機，雖然僅僅為第 10 位，但亦反映小米出品在國際市場都有其立足之地。

Redmi Note 11 為系列中的平價 4G 版本，於香港目前以＄1599 的平價發售，是不少人的《安心出行》後備機之選（圖 小米）

iPhone 13 銷售強勢、Apple 高階機市佔再有進帳

除了個別手機型號的銷售數字之外，Counterpoint 在同一時間又公開了各品牌出品之高階旗艦機（定價＄400美元或以上）於 2022 年第一季的銷售佔比，見到 iPhone 13 系列的好成績，Apple 在此榜中再膺榜首絕不令人意外。

但留意 Apple 在這方面的佔有份額對比去年同期再有增長，由 2021 年首季的 57％ 提升至 2022 年首季的 62％，反映 Android 陣營未能在高價機種市場與 Apple 抗衡，過去的「五五開」局面正進一步受威脅。