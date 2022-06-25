2022年10大暢銷手機｜iPhone13系列稱霸全球、小米有一平價機上榜

撰文：蔡浩騰
出版：更新：

iPhone蟬聯最暢銷手機｜不覺 2022 年已過去大半，而各手機的頭半年銷售成績亦陸續出爐，有調查機構就公開了 2022 年 4 月的手機銷售數據，在 10 大最暢銷手機當中，就有半數皆為 Apple 出品的 iPhone 型號。

2022 年 4 月十大暢銷手機：iPhone 13 系列大拋離

市場調查機構 Counterpoint 一向會不定期公開手機市場的最新銷售數字，而在日前，他們就發表了 2022 年 4 月的手機銷售佔比報告，當中排行首 10 名的手機型號，佔有全球當月手機銷售量約 21％；但仔細觀察圖表，相信不難發現 Apple iPhone 系列不單佔有頭 10 名的榜首位置，而且全部 iPhone 系列機的銷量加總，就佔有全球超過 13% 的份額。

2022 年 4 月十大暢銷手機（圖 Counterpoint）

Apple iPhone 13 系列中的 3 個型號 － iPhone 13、13 Pro 以及 13 Pro Max 佔據全球最暢銷手機的頭三位置，而 Counterpoint 在報告中又有特別提到，iPhone 13 自發表以後就非常受歡迎，在發售後的幾個月，它的銷量一直比 iPhone 13 Pro 及 Pro Max 更多，是近年少有地超越 Pro 型號的 iPhone 機種。

iPhone 13 是近幾年銷量得以超越 Pro 型號的 iPhone 機種（圖 Apple）
第一季中國智能手機市場銷售排行榜　能與iPhone搶頭三甲的竟是它

Android 平價機更吃香

而在 iPhone 的強勢之下，剩下得以瓜分頭 10 位中餘下 5 個位置、合計約 7％ 銷售比率的 Android 機中，就只有 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 為高階旗艦，其餘的都是＄2－3000 港幣價位的入門機，Samsung 4 部上榜的手機當中，就有 3 部是出自較為平價的 Galaxy A 系列出品。

而較為值得留意的，是小米今次亦有機種上榜，就是香港數月前上市的 Redmi Note 11，同樣是一部平價 Android 機，雖然僅僅為第 10 位，但亦反映小米出品在國際市場都有其立足之地。

Redmi Note 11 為系列中的平價 4G 版本，於香港目前以＄1599 的平價發售，是不少人的《安心出行》後備機之選（圖 小米）
小米Redmi Note11平價型號先到港　$1500有找成安心出行新機選擇

iPhone 13 銷售強勢、Apple 高階機市佔再有進帳

除了個別手機型號的銷售數字之外，Counterpoint 在同一時間又公開了各品牌出品之高階旗艦機（定價＄400美元或以上）於 2022 年第一季的銷售佔比，見到 iPhone 13 系列的好成績，Apple 在此榜中再膺榜首絕不令人意外。

但留意 Apple 在這方面的佔有份額對比去年同期再有增長，由 2021 年首季的 57％ 提升至 2022 年首季的 62％，反映 Android 陣營未能在高價機種市場與 Apple 抗衡，過去的「五五開」局面正進一步受威脅。

Apple
Apple產品
手機
智能手機
手機新聞
小米
Redmi
三星Samsung
Android
Android產品
你可能感興趣