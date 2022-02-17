小米 Redmi Note 11 香港售價｜小米在 1 月底舉行了 2022 年首場國際版新機發布會，帶來旗下平價系列 Redmi Note 11 新機，而在今日（2 月 17 日），小米方面就宣布會讓此系列中最平價的兩個型號、Redmi Note 11 以及 Redmi Note 11S 首先抵港，價格由＄1499 起，擁有著相當不俗的性價比。



Redmi Note 11 以及 Redmi Note 11S 是此系列外型一樣的兩部平價機種，分別就在於處理器以及鏡頭規格（圖 小米）

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小米 Redmi Note 11：＄1500 有找成「安心」新貴？

首先有最平價的小米 Redmi Note 11，其以性價比為最大賣點，定價＄1499（4+128GB），採用 Qualcomm 中低階處理器 Snapdragon 680，但依然有著 6.43”、更新率 90Hz 的屏幕，另外內置支援 33W 快充的 5000mAh 電池，如果近日想找一部用於《安心出行》的專用機，它似乎會十分合用。

雖然屬於平價機，但 Redmi Note 11 一樣擁有 5000 萬像素主鏡頭，在同價位機中算是不俗的拍攝規格了。（圖小米）

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小米 Redmi Note 11S ： 最平價 1 億像素鏡頭手機

另外定價＄1,999（6+128GB）的 Redmi Note 11S，在外型上與 Redmi Note 11 基本一致，屏幕、電池規格都基本一樣，不過 Redmi Note 11S 處理器就採用運算能力較強的 MediaTek Helio G96，同時主鏡頭亦換成 1.08 億像素，是目前市場上提供此拍攝規格的最平價機種。

Redmi Note 11S 主鏡頭亦換成 1.08 億像素（圖 小米）

順帶一提，除了價錢吸引之外，小米方面亦宣布即日起至 2023 年 1 月 31 期間，購買 Redmi Note 11 系列的用戶，將可免費試用 YouTube Premium 服務 2 個月（價值 HK$ 136），首 30 名預訂Redmi Note 11S 及 Redmi Note 11 的用戶更可獲免費升級贈品為 Redmi Buds 3 Pro （價值 HK$ 429）及 Redmi 手環 Pro（價值 HK$ 329）。

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小米 Redmi Note 11 系列規格

小米 Redmi Note 11 以及 Redmi Note 11S 將於今晚晚上 8：30 於 mi.com/hk 接受預訂，並在 2 月 24 日於 mi.com、小米之家、指定運營商及各大零售商公開發售。除了此兩部手機以外，早前小米亦發表了同系列中的兩部高階機 Redmi Note 11 Pro 以及 Redmi Note 11 Pro 5G，暫時未知何時會在香港上市，但各位可以在以下參考各機規格👇👇👇

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