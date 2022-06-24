蔚來汽車 測試事故｜各大汽車品牌都相續推發布電動車，以及競爭電動車技術和功能。不過就算電動車的設計和系統多麼天花龍鳳，往往都有一些離奇的意外發生，令車主擔心電動車的安全性。近日，蔚來汽車就發生了一單測試事故，蔚來電動車竟由大樓破窗衝落地面。



蔚來汽車離奇意外

6月22日在上海蔚來汽車公司中，突然有一輛蔚來電動車的測試車，從3樓衝出墜落到地面。從網傳的影片可見，該電動車翻側在地，車身有嚴重損毀情況，地面有大量玻璃和石屎的碎片。

根據內地媒體的報導，肇事車輛為蔚來SUV新能源電動車，疑似是ET5／ET7車款。車內兩名試車員因意外傷重不治，有傳是正在測試無人自動泊車系統時衝出停車埸，或有可能是入錯波導致，目前仍未有確實原因。

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懷疑是肇事的車款ET7（蔚來汽車圖片）

自動系統不夠安全？

以往的汽車意外，主要都是人為因素導致，而電動車的意外即出現很多系統上的問題。除了蔚來汽車今次的事故外，電動車龍頭 Tesla 也在上個月發生系統問題，導致人命傷亡。5月在美國加州，疑似因為Tesla的自動駕駛出現問題，令一部Model S在公路上撞向建築地盤，車上司機和兩名乘客當埸死亡，地盤亦有3名工人因此受傷。

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在這意外前，原來也有多達 35 宗 Tesla 的自動駕駛系統失靈的意外正在調查中，而這些意外也包括了 14 宗是死亡車禍，難怪有車主對電動車的安全性抱有質疑。

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資料來源：網易新聞