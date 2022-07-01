2倍速看Netflix｜都市人生活節奏急速，任何事都以快為先，連娛樂也要節省時間，年前 Netflix 推出了「加速睇片」功能之後使用者眾，用著別人一半的時間去煲劇似乎非常省時，但原來卻意外地會對身體做成負擔，長期更會引起神經問題？



都市人欠耐性：常見倍速煲劇、跳播歌曲前奏

日本TBS電視台的新聞節目《情報7daysニュースキャスター》最近製作了一專題報道，題目探討關於現代都市人生活急促、喜歡處處省時間的現象，而這與娛樂方式有著莫大關係。

首先在歌曲欣賞方面，不少人在受訪時指出「前奏越短越好」，甚至有人會直接略過前奏、直接跳過歌詞部份。從統計資料中，也可以看見娛樂產業有向這部分的用戶習慣靠攏 － 1980 年代的日本流行曲，平均前奏達到 20 秒，而來到現在，前奏的平均時間就縮短至 5 秒。

1980 年代的日本流行曲，平均前奏達到 20 秒，而來到現在，前奏的平均時間就縮短至 5 秒。（圖 《情報7daysニュースキャスター》）

另一方面，「加速播放影片」亦成為了不少人的生活習慣，2021 年 3 月，日本就有調查訪問了 1100 名、年齡介乎 20～69 歲的男女，當中約有三份一人表示曾用 Netflix、YouTube 等影片 App 中的加速播放功能欣賞影片。

每3人就有1人曾用加速播放功能欣賞影片（圖 《情報7daysニュースキャスター》）

太「趕時間」易致自律神經失調？

日本順天堂大學醫學系教授小林弘幸在節目上表示，現代人在各處「趕時間」的小習慣，看似無傷大雅、更能節省時間，但其實會暗地裡累積壓力，最終導致自律神經失調。

日本順天堂大學醫學系教授小林弘幸（圖 《情報7daysニュースキャスター》）

人的自律神經主要分為兩部份，分別為掌管興奮、緊張感覺的「交感神經」，和掌管放鬆的「副交感神經」，以汽車來比喻的話，交感神經就像是油門，副交感神經則是煞車。而如果一直進行急速的行動，就會不斷刺激交感神經，猶如一直催促油門一樣。

小林教授就以「倍速播片」作為實驗項目，示範此行為對於自律神經的影響，結果顯示將影片播放速度調成２倍、觀看１分鐘之後，交感神經的使用率就從約 50％ 急升到 80％。

一個竅門緩解緊張

自律神經失調的後果可大可少，徵狀包括失眠、眩暈、胸悶、腹瀉或頭痛等等，對作息以及日常生活都做成莫大影響，再做成追加壓力，形成惡性循環。

至於要如何破解，小林弘幸教授就在節目中指出都市人除了要戒除「加速播片」等不良習慣，亦可以在日常生活中多作禮讓，讓他人先出升降機、下車等等，減少對交感神經的刺激，已能大大減低自律神經失調的徵狀及發生機率。

資料來源：情報7daysニュースキャスター