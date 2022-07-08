小米 Windows 平板｜小米近年可謂「無孔不入」，不但手機大受歡迎，連家電都層出不窮，但 Redmi Book 等 Windows 筆電方面卻一直是「國內限定」，直到日前抵港的 Xiaomi Book S 12.4” 才算打破此局面。



Xiaomi Book S 12.4” 、首部港行小米 Windows 平板

小米近年似乎有心想要回歸平板市場，繼 2021 年推出的 Xiaomi Pad 5 之後，於 7 月 7 日就正式在港推出另一部平板產品 Xiaomi Book S 12.4”。

Xiaomi Book S 12.4” 為小米繼多年前的 小米平板 2 後再推出的 Windows 平板，其以多媒體娛樂為主要定位，屏幕方面採用 12.4” 2.5K LCD、解像度 2560x1600 ，亮度最高 500nit，支援100％ sRGB廣色域，就實機所見，其色彩表現相當不俗。

Xiaomi Book S 12.4” 屏幕方面採用解像度 2560x1600 之 LCD ，亮度最高 500nit（蔡浩騰 攝）

除了採用應用性更強的 Windows 11 以外，Xiaomi Book S 12.4” 又內置了 7nm 製程的 Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G 八核處理器（但並未有支援 5G 連線），運算能力可以應付一般的文書、娛樂用途。

而如果想要更順利地於 Xiaomi Book S 12.4” 上辦公，它又支援了外接鍵盤以及 Xiaomi Smart Pen 之手寫輸入，但就要另外購買。

外接鍵盤以及 Xiaomi Smart Pen 要另外購買（蔡浩騰 攝）

Xiaomi Book S 12.4” 香港售價：＄5,499、連鍵盤套裝優惠價HK$5,799

Xiaomi Smart Pen 香港售價：＄569

同場加映：4 件小米生態鏈家電新品

除了首部 Windows 平板／筆電之外，小米其實不止一樣新品「跨過界」，在同場就發表 4 件生態鏈家電新作，其中就包括了兩款寵物的餵食機、飲水機，同時又有兩款吸塵機以及掃地機械人的頂級新一代👇👇👇