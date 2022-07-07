Apple將力谷iPhone 14 Pro？　這系列鏡頭、螢幕有異更獨佔A16

眾多關於蘋果 iPhone 14 傳言中，比較吸引果迷優先考慮 Pro 系列機型消息，包括移走凹屏而改用開孔螢幕。似乎蘋果亦打算讓銷售重心往 iPhone 14 Pro／Pro Max，近日再來重磅傳言，暗示可能僅 Pro 系列手機，才配備最新 A16 仿生晶片。



知名蘋果分析師郭明錤在其推特帳號發言，提到數個關於 iPhone 14 生產進程消息，其中最吸引消息為 A16 仿生晶片，可能僅在 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 兩款高端裝置使用。

分析師郭明錤表示，iPhone 14 Pro系列才是Apple力谷對象。

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郭氏預期蘋果此一方針將吸引消費者進一步偏向 Pro 系列高端機型，並估計兩款 iPhone 出貨量佔比，會由以往 40-50 % 增加至 55-60 %。

如資訊屬實，以往 iPhone 12／iPhone 13 兩代機型，標準版與 Pro 版原本收窄的規格分野將再次被拉開，iPhone 14／iPhone 14 Max 跟 iPhone 14 Pro／iPhone 14 Pro Max 雖擁有相同尺寸大細屏機型選擇，但就由內在的晶片組配置、鏡頭數量及規格；以至外觀上因採用不同螢幕面板而出現的明顯差異，都務求讓果迷多花錢直至 Pro 系列機型。

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