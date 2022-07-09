Apple Watch 8 傳聞｜未來幾個月又是各類科技產品的發表高峰期，在 Apple 方面，除了萬眾期待的 iPhone 14 之外，其另一重要產品線 Apple Watch 亦有傳即將在同一時間推出新一代，而且對比對代有明顯的大改，令用家更加期待。



Apple Watch 8 新加入體溫監測、用戶是否發燒即時知

近年在 Apple 產業鏈方面消息頗為靈通的彭博通訊社（Bloomberg）記者 Mark Gurman，在日前就引述消息人士，指出 Apple Series 8 將加入全新的體溫監測功能，但據 Mark 所講，此功能不會像傳統的溫度計一樣只單純顯示同戶的當前體溫，而是會結合溫度數據以及其他算法，以判斷用戶是否正在發燒。

發燒被認定為不少傳染病的早期病徵，如果可以經 Apple Watch 及早提醒，將可以大大爭取就醫時間（圖 Webringnet）

而此功能其實已並非首次傳出，早前已有不止一個消息來源指今代 Apple Watch Series 8 將會加入體溫監測，而在提醒用戶是否發燒之外，此功能盛傳亦會引用至生育計劃，透過監測女性用戶因月經周期而出現的體溫變化，以幫助推算更容易懷孕的日子。

Apple Watch 將推 3 個型號？

據目前的消息指，Apple 於 9 月時發布的 Apple Watch，除了中階基本款 Apple Watch Series 8，平價款式 Apple Watch SE 亦會推出新一代。

但據說 Apple 還會在其上加推一枚更貴價、標榜予極限運動人士專用的款式，其將使用比鋁更強的金屬材料、以更好地抵抗衝擊，同時屏幕亦會加大至近 2” 大小、解像度 410x502，成為目前 Apple Watch 陣容中的最大屏幕款式。

而隨著極限運動版本的機身、屏幕增大，內置的電池容量亦有望提升，令一直被用戶垢病的續航力表現得以增強，但售價亦會因此水漲船高，目前傳聞此高階版本的 Apple Watch 售價將由＄699 美元起跳，換算港幣即約 $5500。

Apple Watch Series 8 六大傳聞總匯

目前預料 Apple 將會在 9 月時連同 iPhone 14 一同發表新一代的 Apple Watch Series 8，雖然絕大部份功能／設計都仍然需要官方確定，但事前的傳聞亦已經為我們提供了不少參考方向👇👇👇