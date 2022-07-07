Apple新專利曝光 iPhone螢幕在濕水情況下也能順利操控？
撰文：中關村在線
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近日，美國專利商標局（USPTO）公布了Apple的一項新專利，該專利將有可能實現水中打字，能夠讓用戶在iPhone屏幕潮濕的情況下完成打字等交互，有效減少誤觸。
專利詳情描述稱，當液體在屏幕上產生虛假輸入時，會被系統檢測並濾除。也就是說，系統會檢測出因為液體而產生的的屏幕誤觸，然後自動過濾掉這些誤觸操作。
USPTO指Apple有一項新專利，可實現水中打字。
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iPhone的電容式觸摸屏可自動變成壓感輸入模式，類似Force Touch和3D Touch技術，能檢測屏幕上有沒有水。當屏幕上的水分超過預定閾值時，系統會自動調節，讓此時的手指按壓力度大於動態閾值。
此外iPhone還有一項貼心設計——當用戶在水下使用時，手機UI界面的App圖表會變大，讓用戶更容易按壓。
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