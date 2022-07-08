Apple Watch等智能手錶救命｜日前香港 5 名男女在綠蛋島浮潛期間遇溺昏迷，1男子送往醫院經搶救後更證實不治；日本著名漫畫《遊戲王》作者高橋和希也在 7 月 6 日被發現陳屍在名護市海岸，同樣估計在浮潛期間出意外。正所謂「欺山莫欺水」，要參與危險性較高的運動時，穿戴智能手錶有機會救回一命。



Apple Watch 救命法寶

在 2019 年時，美國芝加哥就有一位名為 Phillip Esho 的市民，在密歇根湖駕駛水上電單車時，水上電單車被大浪翻起，人和手機都掉進水中國而且附近船隻聽不到他求救聲。被大波拍下不斷下沉的同時，使用 Apple Watch 的 SOS 緊急求助功能，雖然他不確定功能有沒有協助報警，但很快就看到直升機和消防船前來救援。

👉玩RingFit險死｜記者親身經驗 突心臟病發！體感遊戲安全3大重點

👇👇Apple Watch上使用「緊急求助 SOS」👇👇

Apple Watch Series 2或之後的型號，雖然防水能力仍不適用於水肺潛水、滑水或其他水流急速的非淺水區域活動，已經可以在淺水活動期間使用，如泳池或海灘游泳。在進行水上活動時，由於海面情況難以預測，救援時間也非常緊張，因此穿戴有 SOS 功能的裝置或可以成為救命法寶。

👇👇Apple Watch / iPhone 跌倒偵測 及 緊急服務 設定教學👇👇

+ 1

👉倪匡《衛斯理》正版電子書免費借閱網上看教學 5分鐘完成簡單手續

運動專用智能手錶

要數專為各種運動而設計的智能手錶，很多重度運動愛好者都會選擇 Garmin，同樣具有安全與追蹤功能，手錶在偵測到事故發生或有危險時，協助通把即時位置發送給緊急聯絡人。如果要針對特定運動的使用需要，如追蹤運動數據，Garmin 在這方面可能比 Apple Watch 更仔細。

資料來源：Apple