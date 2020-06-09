Apple Watch再救一命！美國男子獲救 附跌倒偵測、緊急服務教學

【Apple Watch 緊急】蘋果智能手錶Apple Watch又救人一命！有美國電台新聞報道指，早前一名美國人因為Apple Watch啟動了一個功能，成功從不省人事中在Apple Watch的自動功能中通知救援，在生死攸關時刻發揮作用！

Apple Watch的健康功能，往往成為在生死關頭救人一命 【Pakutaso圖片】

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美國亞利桑那州（Arizona）KTAR電台新聞報道，錢特勒市（Chandler）緊急服務協調中心收到一個自動生成「電話錄音」訊息，訊息內容大約是說Apple Watch偵測到佩戴者在跌倒後60秒並沒有回應，懷疑失去知覺，生成訊息更向緊急服務協調中心提供該男子所在位置的確實位置經緯度，錢特勒市消防及警察根據訊息所提及位置趕至，確定發現一名男子暈倒街頭！據KTAR News訪問當地緊急服務協調員Adriana Cacciola，表示該男子或不省人事的病患者無法自行求助。透過自Apple Watch Series 4起加入的「SOS 緊急服務」檢測佩戴者是否摔倒或失去知覺，並在60秒內未回應的情況下自動向緊急服務機構求助（美國當地設定為911），據了解該男子已脫離生命危險。

Apple Watch / iPhone 跌倒偵測 及 緊急服務 設定

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Apple Watch 「SOS 緊急服務」功能會為65歲以上人士、使用 Series 4和 Series 5的用跌倒檢測功能默認「打開跌倒偵測」，用家亦可以手動設定開啟或關閉功能：

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Apple Watch亦有的心臟健康數據功能，救急扶危案例不少。重溫圖文報道：

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資料來源：KTAR News